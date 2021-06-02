Ср, 2.06.2021
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Софья Таюрская, cолистка группы Little Big

Парня, совершившего суицид после преследования за протесты, кремировали втайне от близких и друзей

Дмитрий Стаховский ФОТО: Соцсети

18-летний Дмитрий Стаховский покончил жизнь самоубийством из-за преследования силовиков за массовые беспорядки, так он написал в предсмертном посте в соцсетях. 25 мая парень сбросился с 16-го этажа дома.

Дима был сиротой. В колледже, где он учился, представители администрации выбрали десять учеников, которых заставили сдать телефоны и повезли на кремацию.

При этом о кремации они узнали только на месте, не зная, куда именно их везут.

Больше никто попасть в крематорий не смог - ни знакомым, ни друзьям дату, время и место кремации не сообщали.

У Стаховского была приемная семья в Италии, куда он приезжал.

Что дальше будет с прахом Дмитрия - неизвестно.

Днем 25 мая юноша был на допросе в Следственном комитете, а вечером совершил суицид. Перед этим Дмитрий оставил предсмертный пост, в котором объяснил свой радикальный поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах: "Виной тому стал Следственный комитет", - уточнил он.

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