Парня, совершившего суицид после преследования за протесты, кремировали втайне от близких и друзей

Дима был сиротой. В колледже, где он учился, представители администрации выбрали десять учеников, которых заставили сдать телефоны и повезли на кремацию.
При этом о кремации они узнали только на месте, не зная, куда именно их везут.
Больше никто попасть в крематорий не смог - ни знакомым, ни друзьям дату, время и место кремации не сообщали.
У Стаховского была приемная семья в Италии, куда он приезжал.
Что дальше будет с прахом Дмитрия - неизвестно.
Днем 25 мая юноша был на допросе в Следственном комитете, а вечером совершил суицид. Перед этим Дмитрий оставил предсмертный пост, в котором объяснил свой радикальный поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах: "Виной тому стал Следственный комитет", - уточнил он.