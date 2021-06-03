Экономист Гатис Эглитис утвержден министром благосостояния

Карьера и политика

Анита Муйжниеце родилась в 1987 году. Депутатом Сейма она была избрана 6 ноября 2018 года по списку Новой консервативной партии. С 15 октября прошлого года она является заместителем председателя JKP.

В 2010 году Муйжниеце получила высшее образование в области управления бизнесом в Рижской международной школе экономики и делового администрирования. В период с 2014 по 2018 год Муйжниеце также получила профессиональную степень бакалавра педагогики в Латвийском университете (LU). Продолжая учебу в Латвийском университете, политик в 2019 году получила степень магистра педагогического образования.

С февраля 2018 года Муйжниеце является членом Ассоциации независимого образования, а с августа 2016 года - членом Латвийской ассоциации преподавателей английского языка. С июня 2013 года она является членом общества Daugmales skolai. С марта 2014 года по апрель 2017 года Муйжниеце также была председателем правления общества.

В Сейме Муйжниеце работала в комиссии по образованию, культуре, науке и европейским делам. В прошлом политик также работала в комиссии по устойчивому развитию. Муйжниеце также участвовала в работе подкомиссии по высшему образованию, науке и инновациям комиссии по образованию, культуре и науке.

Муйжниеце имеет многолетний опыт работы в сфере бухгалтерских и аудиторских услуг, несколько лет проработала в таких компаниях, как SIA Audit Pluss и SIA Grant Thornton Baltic. Политик также руководила компанией SIA La Fortuna, оказывающей услуги по уходу за детьми. Также она работала в отеле Elizabete на должности заместителя директора.

В 2016 году Муйжниеце стала учителем английского языка в Кекавской средней школе. Год спустя она стала членом подкомиссии по делам детей административной комиссии Кекавского края. Она также работала учителем английского языка, классным руководителем и координатором самоуправления в Даугмалской начальной школе.

В 2019 году Муйжниеце приступила к обязанностям парламентского секретаря Министерства образования и науки, но через год перестала работать на этой должности.

Согласно данным декларации государственного должностного лица, поданной в Службу государственных доходов (СГД), доход Муйжниеце в прошлом году составил 40 658 евро.

Новый министр внутренних дел

Мария Голубева

Сейм утвердил на должности министра внутренних дел депутата Марию Голубеву (AP). Она получила 54 голоса "за", 35 - "против", один воздержался.

В качестве приоритетов на посту министра внутренних дел Голубева назвала структурные реформы в системе внутренних дел, усиление полиции и предотвращение домашнего насилия.

Агентству LETA Голубева сообщила, что ее приоритетом будет усиление потенциала полиции. Она стремится к тому, чтобы полиция служила населению и обществу в целом.

"В настоящее время условия для работы полиции, как известно, очень далеки от идеальных", - добавил будущий министр.