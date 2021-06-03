Сейм проголосует за четырех новых министров

Эти министры заменят в правительстве представителей партии KPV LV, которая была исключена из коалиции.

Согласно данным агентства LЕТА, поддержку новому составу правительства готовы выразить по крайней мере 57 депутатов.

У четырех коалиционных партий - "Нового Единства", НКП, "Для развития/За!" и НО - в Сейме 48 депутатов. Еще три депутата во время нынешнего созыва Сейма сменили политическую принадлежность и примкнули к "Новому Единству" - это Ивета Бенхена-Бекена, Алдис Блумбергс и Анда Чакша.

Поддержку новому правительству обещает также "Группа стабильности", в которую входят вышедшие из фракции партии KPV LV депутаты Айвар Гейданс, Эдгар Кронбергс, Янина Курсите, Ивар Пуга и Атис Закатистов.

Поддержит кандидатуры новых членов правительства и внефракционный депутат Артус Кайминьш.

Депутаты "Согласия", Союза зеленых и крестьян, а также исключенной из коалиции KPV LV новый состав правительства не поддержат.