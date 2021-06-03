Сейм утвердил нового министра образования и науки. Им стала Анита Муйжниеце

Агентству LETA Голубева сообщила, что ее приоритетом будет усиление потенциала полиции. Она стремится к тому, чтобы полиция служила населению и обществу в целом.

"В настоящее время условия для работы полиции, как известно, очень далеки от идеальных", - добавил будущий министр.

Аргументируя выбор кандидата на пост министра, движение "За!" подчеркивает, что Голубева имеет международный опыт в области государственного управления и разработке политики действия. Она изучала миграционную политику и работала с центром по предотвращению торговли людьми Marta. В Сейме она сосредоточила внимание на совершенствовании законодательства в сфере борьбы с преступлениями на почве ненависти. В настоящее время она работает в комиссии по национальной безопасности Сейма.

Голубева отметила, что любой политик должен быть готов улучшить те области государственного управления, которые до сих пор не входили в его поле зрения. "Я работала над вопросами миграции в аналитическом центра Providus. Я также помогала в качестве эксперта в центре "Marta" по предотвращению домашнего насилия", - подчеркнула Голубева.

Голубева выразила решимость углубиться в вопросы системы внутренних дел, при этом выразила надежду на плодотворное сотрудничество с руководством органов внутренних дел.

Карьера и политика

Голубева родилась в 1973 году в Риге. В 1994 году она получила степень бакалавра английской филологии в Латвийском университете и степень магистра истории в Центрально-Европейском университете в 1995 году. В 2000 году Голубева получила докторскую степень Кембриджского университета.

Ранее она работала политическим исследователем в аналитическом центре Providus, преподавала в нескольких латвийских университетах и возглавляла исследовательский центр Видземского университетского колледжа. Также она работала консультантом в Государственной канцелярии.

Голубева - член правления партии "Движение "За!" и председатель фракции Сейма "Для развития/За!".

Согласно информации Firmas.lv, Голубева является совладельцем консалтинговой компании RHC Consulting. В 2019 году оборот компании составил 19 925 евро, а прибыль - 7071 евро. Данные за 2020 год отсутствуют.

Новый министр экономики

Сейм утвердил на должности министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение, НО), депутата Сейма, бывшего специалиста по продажам и туризму.

Витенбергс был министром экономики около года, но потерял свой пост в мае после решения изменить свою партийную принадлежность с KPV LV на НО, что вызвало разногласия между коалиционными партиями.

Витенбергс родился в 1985 году. В 2018 году он был избран депутатом 13-го Сейма от партии KPV.LV.

Витенбергс ранее имел опыт работы в частном секторе. До своего избрания в Сейм он был менеджером по продажам крупных клиентов в SIA Lietas MD, которое занимается торговлей свежими фруктами и овощами под торговой маркой Augļu serviss.

В 2005 году Витенбергс получил образование экскурсовода в Латвийском колледже культуры, а в 2008 году получил степень бакалавра управления туризмом в Лиепайской педагогической академии.

Карьера в политике