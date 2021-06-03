Чт, 3.06.2021
Все по-настоящему Илга Шуплинска о выходе из Новой консервативной партии
Илга Шуплинска о выходе из Новой консервативной партии
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Сейм утвердил нового министра образования и науки. Им стала Анита Муйжниеце

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня, 3 июня, Сейм избрал депутата Сейма и бывшую учительницу английского языка Аниту Муйжниеце (JKP) министром образования и науки, таким образом Муйжниеце сменяет на этом посту бывшего члена своей партии Илгу Шуплинску.

Новый министр образования и науки 

Председатель правления JKP Янис Борданс прямо не объяснил, почему было принято решение сменить Шуплинску, однако на пресс-конференции Борданс заявил, что это было сделано "в интересах общества". Шуплинска Новую консервативную партию покинула.

Шуплинска занимала пост министра образования и науки с 23 января 2019 года, когда было утверждено правительство Кришьяниса Кариньша. Она является профессором Резекненской технологической академии, членом правления Латгальского культурного общества, вице-президентом Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО и членом совета Фонда общественной интеграции.

Карьера и политика

Анита Муйжниеце родилась в 1987 году. Депутатом Сейма она была избрана 6 ноября 2018 года по списку Новой консервативной партии. С 15 октября прошлого года она является заместителем председателя JKP.

В 2010 году Муйжниеце получила высшее образование в области управления бизнесом в Рижской международной школе экономики и делового администрирования. В период с 2014 по 2018 год Муйжниеце также получила профессиональную степень бакалавра педагогики в Латвийском университете (LU). Продолжая учебу в Латвийском университете, политик в 2019 году получила степень магистра педагогического образования.

С февраля 2018 года Муйжниеце является членом Ассоциации независимого образования, а с августа 2016 года - членом Латвийской ассоциации преподавателей английского языка. С июня 2013 года она является членом общества Daugmales skolai. С марта 2014 года по апрель 2017 года Муйжниеце также была председателем правления общества.

В Сейме Муйжниеце работала в комиссии по образованию, культуре, науке и европейским делам. В прошлом политик также работала в комиссии по устойчивому развитию. Муйжниеце также участвовала в работе подкомиссии по высшему образованию, науке и инновациям комиссии по образованию, культуре и науке.

Муйжниеце имеет многолетний опыт работы в сфере бухгалтерских и аудиторских услуг, несколько лет проработала в таких компаниях, как SIA Audit Pluss и SIA Grant Thornton Baltic. Политик также руководила компанией SIA La Fortuna, оказывающей услуги по уходу за детьми. Также она работала в отеле Elizabete на должности заместителя директора.

В 2016 году Муйжниеце стала учителем английского языка в Кекавской средней школе. Год спустя она стала членом подкомиссии по делам детей административной комиссии Кекавского края. Она также работала учителем английского языка, классным руководителем и координатором самоуправления в Даугмалской начальной школе.

В 2019 году Муйжниеце приступила к обязанностям парламентского секретаря Министерства образования и науки, но через год перестала работать на этой должности.

Согласно данным декларации государственного должностного лица, поданной в Службу государственных доходов (СГД), доход Муйжниеце в прошлом году составил 40 658 евро.

Новый министр внутренних дел

Сейм утвердил на должности министра внутренних дел депутата Марию Голубеву (AP). Она получила 54 голоса "за", 35 - "против", один воздержался.

В качестве приоритетов на посту министра внутренних дел Голубева назвала структурные реформы в системе внутренних дел, усиление полиции и предотвращение домашнего насилия.

Агентству LETA Голубева сообщила, что ее приоритетом будет усиление потенциала полиции. Она стремится к тому, чтобы полиция служила населению и обществу в целом.

"В настоящее время условия для работы полиции, как известно, очень далеки от идеальных", - добавил будущий министр.

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Аргументируя выбор кандидата на пост министра, движение "За!" подчеркивает, что Голубева имеет международный опыт в области государственного управления и разработке политики действия. Она изучала миграционную политику и работала с центром по предотвращению торговли людьми Marta. В Сейме она сосредоточила внимание на совершенствовании законодательства в сфере борьбы с преступлениями на почве ненависти. В настоящее время она работает в комиссии по национальной безопасности Сейма.

Голубева отметила, что любой политик должен быть готов улучшить те области государственного управления, которые до сих пор не входили в его поле зрения. "Я работала над вопросами миграции в аналитическом центра Providus. Я также помогала в качестве эксперта в центре "Marta" по предотвращению домашнего насилия", - подчеркнула Голубева.

Голубева выразила решимость углубиться в вопросы системы внутренних дел, при этом выразила надежду на плодотворное сотрудничество с руководством органов внутренних дел.

Карьера и политика

Голубева родилась в 1973 году в Риге. В 1994 году она получила степень бакалавра английской филологии в Латвийском университете и степень магистра истории в Центрально-Европейском университете в 1995 году. В 2000 году Голубева получила докторскую степень Кембриджского университета.

Ранее она работала политическим исследователем в аналитическом центре Providus, преподавала в нескольких латвийских университетах и возглавляла исследовательский центр Видземского университетского колледжа. Также она работала консультантом в Государственной канцелярии.

Голубева - член правления партии "Движение "За!" и председатель фракции Сейма "Для развития/За!".

Согласно информации Firmas.lv, Голубева является совладельцем консалтинговой компании RHC Consulting. В 2019 году оборот компании составил 19 925 евро, а прибыль - 7071 евро. Данные за 2020 год отсутствуют.

Новый министр экономики 

Сейм утвердил на должности министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение, НО), депутата Сейма, бывшего специалиста по продажам и туризму.

Витенбергс был министром экономики около года, но потерял свой пост в мае после решения изменить свою партийную принадлежность с KPV LV на НО, что вызвало разногласия между коалиционными партиями.

Витенбергс родился в 1985 году. В 2018 году он был избран депутатом 13-го Сейма от партии KPV.LV.

Витенбергс ранее имел опыт работы в частном секторе. До своего избрания в Сейм он был менеджером по продажам крупных клиентов в SIA Lietas MD, которое занимается торговлей свежими фруктами и овощами под торговой маркой Augļu serviss.

В 2005 году Витенбергс получил образование экскурсовода в Латвийском колледже культуры, а в 2008 году получил степень бакалавра управления туризмом в Лиепайской педагогической академии.

Карьера в политике

В январе 2019 года Витенбергс был назначен главой комиссии Сейма по народному хозяйству.

В апреле 2020 года Витенбергс был назначен министром экономики, заменив предыдущего министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV), который в марте 2020 года лишился допуска к государственной тайне и, соответственно, должности министра.

В апреле этого года Витенбергс покинул KPV LV, чтобы вступить в НО. Это привело к нестабильности в правительстве, и Витенбергcу пришлось временно уйти с поста министра и возобновить свой мандат. Исполняющий обязанности министра экономики Каспар Герхардс назначил его парламентским секретарем Министерства экономики.

Голосование

Cегодня в Сейме проходит голосование по кандидатурам четырех новых министров - министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение), министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), министра образования и науки Аниты Муйжниеце (Новая консервативная партия, JKP), министра благосостояния Гатиса Эглитиса (JKP).

Эти министры заменят в правительстве представителей партии KPV LV, которая была исключена из коалиции.

Согласно данным агентства LЕТА, поддержку новому составу правительства готовы выразить по крайней мере 57 депутатов.

У четырех коалиционных партий - "Нового Единства", НКП, "Для развития/За!" и НО - в Сейме 48 депутатов. Еще три депутата во время нынешнего созыва Сейма сменили политическую принадлежность и примкнули к "Новому Единству" - это Ивета Бенхена-Бекена, Алдис Блумбергс и Анда Чакша.

Поддержку новому правительству обещает также "Группа стабильности", в которую входят вышедшие из фракции партии KPV LV депутаты Айвар Гейданс, Эдгар Кронбергс, Янина Курсите, Ивар Пуга и Атис Закатистов.

Поддержит кандидатуры новых членов правительства и внефракционный депутат Артус Кайминьш.

Депутаты "Согласия", Союза зеленых и крестьян, а также исключенной из коалиции KPV LV новый состав правительства не поддержат.

Как заявил председатель фракции KPV LV Марис Можвилло, партия не хочет возвращения Витенбергса на пост министра экономики, так как в большой мере именно он был инициатором того, что начались переговоры о стабильности коалиции, которые закончились исключением из нее KPV LV.

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