Витенбергс снова стал министром экономики
Сегодня, 3 июня, Сейм утвердил на должности министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение, НО), депутата Сейма, бывшего специалиста по продажам и туризму.
Сегодня, 3 июня, Сейм утвердил на должности министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение, НО), депутата Сейма, бывшего специалиста по продажам и туризму.
Витенбергс был министром экономики около года, но потерял свой пост в мае после решения изменить свою партийную принадлежность с KPV LV на НО, что вызвало разногласия между коалиционными партиями.
Витенбергс родился в 1985 году. В 2018 году он был избран депутатом 13-го Сейма от партии KPV.LV.
Витенбергс ранее имел опыт работы в частном секторе. До своего избрания в Сейм он был менеджером по продажам крупных клиентов в SIA Lietas MD, которое занимается торговлей свежими фруктами и овощами под торговой маркой Augļu serviss.
В 2005 году Витенбергс получил образование экскурсовода в Латвийском колледже культуры, а в 2008 году получил степень бакалавра управления туризмом в Лиепайской педагогической академии.
Карьера в политике
В январе 2019 года Витенбергс был назначен главой комиссии Сейма по народному хозяйству.
В апреле 2020 года Витенбергс был назначен министром экономики, заменив предыдущего министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV), который в марте 2020 года лишился допуска к государственной тайне и, соответственно, должности министра.
В апреле этого года Витенбергс покинул KPV LV, чтобы вступить в НО. Это привело к нестабильности в правительстве, и Витенбергcу пришлось временно уйти с поста министра и возобновить свой мандат. Исполняющий обязанности министра экономики Каспар Герхардс назначил его парламентским секретарем Министерства экономики.
Голосование
Cегодня в Сейме проходит голосование по кандидатурам четырех новых министров - министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение), министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), министра образования и науки Аниты Муйжниеце (Новая консервативная партия, JKP), министра благосостояния Гатиса Эглитиса (JKP).
Эти министры заменят в правительстве представителей партии KPV LV, которая была исключена из коалиции.
Согласно данным агентства LЕТА, поддержку новому составу правительства готовы выразить по крайней мере 57 депутатов.
У четырех коалиционных партий - "Нового Единства", НКП, "Для развития/За!" и НО - в Сейме 48 депутатов. Еще три депутата во время нынешнего созыва Сейма сменили политическую принадлежность и примкнули к "Новому Единству" - это Ивета Бенхена-Бекена, Алдис Блумбергс и Анда Чакша.
Поддержку новому правительству обещает также "Группа стабильности", в которую входят вышедшие из фракции партии KPV LV депутаты Айвар Гейданс, Эдгар Кронбергс, Янина Курсите, Ивар Пуга и Атис Закатистов.
Поддержит кандидатуры новых членов правительства и внефракционный депутат Артус Кайминьш.
Депутаты "Согласия", Союза зеленых и крестьян, а также исключенной из коалиции KPV LV новый состав правительства не поддержат.
Как заявил председатель фракции KPV LV Марис Можвилло, партия не хочет возвращения Витенбергса на пост министра экономики, так как в большой мере именно он был инициатором того, что начались переговоры о стабильности коалиции, которые закончились исключением из нее KPV LV.