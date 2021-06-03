Витенбергс снова стал министром экономики

Витенбергс был министром экономики около года, но потерял свой пост в мае после решения изменить свою партийную принадлежность с KPV LV на НО, что вызвало разногласия между коалиционными партиями.

Витенбергс родился в 1985 году. В 2018 году он был избран депутатом 13-го Сейма от партии KPV.LV.

Витенбергс ранее имел опыт работы в частном секторе. До своего избрания в Сейм он был менеджером по продажам крупных клиентов в SIA Lietas MD, которое занимается торговлей свежими фруктами и овощами под торговой маркой Augļu serviss.

В 2005 году Витенбергс получил образование экскурсовода в Латвийском колледже культуры, а в 2008 году получил степень бакалавра управления туризмом в Лиепайской педагогической академии.

Карьера в политике

В январе 2019 года Витенбергс был назначен главой комиссии Сейма по народному хозяйству.

В апреле 2020 года Витенбергс был назначен министром экономики, заменив предыдущего министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV), который в марте 2020 года лишился допуска к государственной тайне и, соответственно, должности министра.

В апреле этого года Витенбергс покинул KPV LV, чтобы вступить в НО. Это привело к нестабильности в правительстве, и Витенбергcу пришлось временно уйти с поста министра и возобновить свой мандат. Исполняющий обязанности министра экономики Каспар Герхардс назначил его парламентским секретарем Министерства экономики.

Голосование

Cегодня в Сейме проходит голосование по кандидатурам четырех новых министров - министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение), министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), министра образования и науки Аниты Муйжниеце (Новая консервативная партия, JKP), министра благосостояния Гатиса Эглитиса (JKP).

Эти министры заменят в правительстве представителей партии KPV LV, которая была исключена из коалиции.

Согласно данным агентства LЕТА, поддержку новому составу правительства готовы выразить по крайней мере 57 депутатов.

У четырех коалиционных партий - "Нового Единства", НКП, "Для развития/За!" и НО - в Сейме 48 депутатов. Еще три депутата во время нынешнего созыва Сейма сменили политическую принадлежность и примкнули к "Новому Единству" - это Ивета Бенхена-Бекена, Алдис Блумбергс и Анда Чакша.

Поддержку новому правительству обещает также "Группа стабильности", в которую входят вышедшие из фракции партии KPV LV депутаты Айвар Гейданс, Эдгар Кронбергс, Янина Курсите, Ивар Пуга и Атис Закатистов.

Поддержит кандидатуры новых членов правительства и внефракционный депутат Артус Кайминьш.

Депутаты "Согласия", Союза зеленых и крестьян, а также исключенной из коалиции KPV LV новый состав правительства не поддержат.