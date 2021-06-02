Видео ⟩ Во дворе дома в Межапарке образовалась яма глубиной в метр

Яма внушительных размеров находится прямо перед окнами Ричарда. Он говорит, что недавно в нее въехала женщина на автомобиле. Авария произошла ночью, и предупреждающий знак появился только вскоре после инцидента.

Ричард говорит, что управляющий пытался залатать яму слишком неэффективными методами, например, засыпая щебень. К сожалению, это не исправило ситуацию - яма с каждым днем ​​становится все больше и опаснее.

Жители также считают безумием не решить ситуацию и дойти до сценария лета прошлого года, когда в Риге несколько автомобилей провалились под асфальт.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Уна Греневица отмечает, что засыпка ямы щебнем была лишь временным решением. Понимая, что этого будет недостаточно, управляющий откроет верхний слой, чтобы рассмотреть, что "происходит" внизу. Хотя яму планируется ликвидировать, о стоимости ремонта и сроках говорить пока рано.