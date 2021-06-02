Фото ⟩ В Эстонии барсук в тяжелом состоянии пришел к людям за помощью
Эстонская организация Loomapäästegrupp взяла под свою опеку барсука в очень плохом состоянии. Животное ночью спряталось в сарае, где его и обнаружили люди, пишет Rus.Postimees.
Эстонская организация Loomapäästegrupp взяла под свою опеку барсука в очень плохом состоянии. Животное ночью спряталось в сарае, где его и обнаружили люди, пишет Rus.Postimees.
Лесные животные и птицы в плохом состоянии, больные или раненые все чаще ищут помощи у людей. Так и произошло с героем сегодняшней истории - барсуком, который спрятался в сарае в Валгамаа, пишет Postimees.
К счастью, его сразу заметили утром и сообщили об этом в Loomapäästegrupp. Если сначала у прибывших на место спасателей животных создалось впечатление, что они уже опоздали, то, к счастью, это было не так. "Такого спокойного взрослого дикого животного я еще никогда не видела. Он не оказывал особого сопротивления, не пытался даже на нас напасть, что уже говорит о том, что ему было больно и очень плохо", - рассказала спасатель животных Ленель Лухтару.
Больного барсука быстро поместили в клетку и отвезли в клинику, чтобы выяснить, что с ним. Выяснилось, что у барсука парша, паразиты, различные раны как на теле, так и на носу, сломана одна из лап, легкое недоедание и завышенные параметры печени.
Теперь животному нужно выздороветь, дождаться, пока заживут раны, и через некоторое время он вернется в свою привычную среду обитания.