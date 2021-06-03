Чт, 3.06.2021
Все по-настоящему Илга Шуплинска о выходе из Новой консервативной партии
Илга Шуплинска о выходе из Новой консервативной партии

За сутки выявлено 296 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 230,7
Количество госпитализированных уменьшилось до 400

Выставка "Жизнь после Covid?" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 296 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет.

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 241,3 до 230,7 случая. 

За последние 24 часа проведено 11 679 тестов на Covid-19. Доля положительных тестов в общем количестве тестов уменьшилась с 3,3% до 2,5%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 134 162 человек, скончались 2392 больных Covid-19.

Количество стационарных больных с Covid-19 уменьшилось до 400

За прошедшие сутки госпитализировано 26 пациентов с Covid-19, выписано 38 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Таким образом, количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось на 17 до 400 человек.

Состояние 349 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 51 - как тяжелое (12,8%).

С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 454 человека, перенесших Covid-19.

 
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