Видео ⟩ Задержана преступная группа, организовавшая схемы отмывания денег на миллионы евро

В минувшую пятницу таможенной и налоговой полиции в сотрудничестве со специальной группой Omega в ходе масштабной операции удалось задержать преступную группу, базирующуюся в Риге и Пририжье, которая в течение пяти лет занималась отмыванием денег на международном уровне. Группа замаскировалась под бухгалтерскую фирму, как бы оказывающую бухгалтерские услуги. Все ее участники, включая главного организатора, являются гражданами Латвии.

Генерал Каспар Подиньш, директор Департамента налоговой и таможенной полиции СГД, сообщает, что группа учредила 15 офшорных компаний. Группа управляла офшорными банковскими счетами и предоставляла широкий спектр услуг по отмыванию денег. Деятельность фирмы включала в себя фиктивные услуги в сфере строительства, продуктов питания, промышленности, текстильной промышленности, полностью адаптируясь к потребностям каждого отдельного клиента, чтобы создать впечатление, что сделка действительно состоялась. Оборот одной из этих офшорных компаний составил пять миллионов евро.

Обыски проходили как в столице Риге, так и в Пририжском районе. Во время операций также были изъяты наличные деньги и наркотики. Арестованы несколько эксклюзивных вилл, машины и даже прирученная рысь, занесенная в Красную книгу. Начальник налоговой и таможенной полиции признает, что сотрудники были высококлассными специалистами в своей области, с отличными экономическими и бухгалтерскими знаниями, а также привлекли высококлассных специалистов по информационным технологиям (IТ).

"У группы было несколько серверов, на которых вся информация и все улики могли быть уничтожены одним нажатием кнопки. В одном месте за камином мы нашли встроенную комнату с 12 серверами, компьютерами, которые обслуживали все эти офшорные компании. Как в кино, камин открывался при нажатии рукой. Группа владела эксклюзивной недвижимостью, на одном из объектов мы также встретили необычного питомца, который хотел напасть на нашу ищущую деньги собаку, и оказалось, что это домашняя рысь", - говорит директор Департамента налоговой и таможенной полиции СГД, генерал Каспар Подиньш.

Все компании, входящие в группу, арестованы. Всего задержано семь человек, четверо из которых признаны подозреваемыми, двое из них находятся под стражей, в том числе руководитель группы - женщина 1974 года рождения.