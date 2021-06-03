Павлютс рассказал, от чего будет зависеть эпидемиологическая ситуация осенью

По его словам, Латвии нужно подготовиться к разным сценариям осенью, но главное неизвестное - это не то, как будет себя вести вирус, а то, как поведет себя общество, то есть сколько людей будут привиты от Covid-19.

На вопрос, какие ограничения, возможно, придется вернуть осенью, Павлютс отвечать отказался, так как сейчас Латвия находится в обратной фазе - фазе смягчения ограничений.

Министр предполагает, что

в небольшом кругу, соблюдая определенные меры предосторожности, можно будет отмечать Лиго.

Он также не видит серьезных проблем для предприятий в том, чтобы контролировать, кто привит и кому можно свободно предоставлять услуги, поскольку приложение для этой цели будет запущено в ближайшем будущем. Более сложная задача для предприятий - добиться вакцинации своих сотрудников, чтобы они могли свободно оказывать услуги.