Чт, 3.06.2021
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Павлютс рассказал, от чего будет зависеть эпидемиологическая ситуация осенью

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Эпидемиологическая ситуация по Covid-19 осенью этого года, когда специалисты прогнозируют возможное увеличение заболеваемости, будет больше зависеть от действий общества, чем от вируса, заявил в интервью TV3 министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Для развития/За").

По его словам, Латвии нужно подготовиться к разным сценариям осенью, но главное неизвестное - это не то, как будет себя вести вирус, а то, как поведет себя общество, то есть сколько людей будут привиты от Covid-19.

На вопрос, какие ограничения, возможно, придется вернуть осенью, Павлютс отвечать отказался, так как сейчас Латвия находится в обратной фазе - фазе смягчения ограничений.

Министр предполагает, что

в небольшом кругу, соблюдая определенные меры предосторожности, можно будет отмечать Лиго.

Он также не видит серьезных проблем для предприятий в том, чтобы контролировать, кто привит и кому можно свободно предоставлять услуги, поскольку приложение для этой цели будет запущено в ближайшем будущем. Более сложная задача для предприятий - добиться вакцинации своих сотрудников, чтобы они могли свободно оказывать услуги.

Павлютс признал, что не только общество, но и правительство испытывают усталость от пандемии Covid-19, что привело к довольно выраженной нестабильности и смене нескольких министров. Он выразил надежду, что теперь правительство сможет работать более слаженно, так как впереди разработка бюджета на следующий год.

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