Чт, 3.06.2021
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На предприятии Grindeks в Риге взорвалась бочка с химическим веществом - эвакуированы 100 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

В четверг на территории предприятия по производству лекарств AS Grindeks на улице Крустпилс, 53 в Риге произошел взрыв в одном из цехов по производству активных фармацевтических веществ, в результате чего произошло возгорание, сообщили агентству LЕТА представители предприятия. В аварии пострадал один человек.

Звонок в VUGD поступил в 10:02 утра. Сообщается, что в результате происшествия пострадал мужчина, его передали медикам скорой помощи. 

Еще до появления VUGD из здания были эвакуированы 100 человек. На объекте приостановлены технологические процессы, проводится проверка помещений.

Комментарий Grindeks

Представитель компании Солвейга Муцениеце прокомментировала случившееся: устранена опасная ситуация на территории AS Grindeks на улице Крустпилс, 53.

Сегодня утром, 3 июня, на территории AS Grindeks на улице Крустпилс, 53, в одном из производств активных фармацевтических ингредиентов произошел взрыв, вызвавший возгорание.

Во время процесса дистилляции с использованием легковоспламеняющегося химического вещества 1,4-диоксана произошел непредсказуемый взрыв с воспламенением. Пожар был ликвидирован на начальной стадии с помощью имеющегося противопожарного оборудования.

На месте происшествия был один пострадавший, которому была немедленно оказана медицинская помощь, он был доставлен в больницу. Место происшествия локализовано, в настоящее время выясняются причины аварии.

О концерне Grindeks

Grindeks - международная фармацевтическая группа, основными направлениями которой являются исследование, разработка, производство и продажа оригинальных продуктов, дженериков и активных фармацевтических ингредиентов.

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