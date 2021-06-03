На предприятии Grindeks в Риге взорвалась бочка с химическим веществом - эвакуированы 100 человек

Звонок в VUGD поступил в 10:02 утра. Сообщается, что в результате происшествия пострадал мужчина, его передали медикам скорой помощи.

Еще до появления VUGD из здания были эвакуированы 100 человек. На объекте приостановлены технологические процессы, проводится проверка помещений.

Комментарий Grindeks

Представитель компании Солвейга Муцениеце прокомментировала случившееся: устранена опасная ситуация на территории AS Grindeks на улице Крустпилс, 53.

Сегодня утром, 3 июня, на территории AS Grindeks на улице Крустпилс, 53, в одном из производств активных фармацевтических ингредиентов произошел взрыв, вызвавший возгорание.

Во время процесса дистилляции с использованием легковоспламеняющегося химического вещества 1,4-диоксана произошел непредсказуемый взрыв с воспламенением. Пожар был ликвидирован на начальной стадии с помощью имеющегося противопожарного оборудования.

На месте происшествия был один пострадавший, которому была немедленно оказана медицинская помощь, он был доставлен в больницу. Место происшествия локализовано, в настоящее время выясняются причины аварии.

О концерне Grindeks