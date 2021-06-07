Просыпаться лучше с компанией утреннего шоу «Разгон»
Просыпаться лучше в компании правильной музыки и правильного утреннего шоу «Разгон». Ежедневно по будням с 07:00 до 10:00 вас ждет лучшая музыка планеты и утреннее шоу «Разгон», вместе с Константином Ростом, Кириллом Низовцевым и Полиной Кузьминой.
Динамичное, позитивное, интересное и полезное шоу! Более 30-ти оригинальных рубрик, игр и программ «в одном флаконе»! Все, что интересно современному человеку! Рубрика «Автомонитор» расскажет вам о ситуации на дорогах.
Открываем горизонты, решаем вопросы, составляем планы на вечер и на всю жизнь! Мы научим вас просыпаться с улыбкой!
Каждый день вы можете побороться за различные интересные призы от наших спонсоров. Фирменные кружки «Авторадио» катаются уже во многих автомобилях города!
Интерактивное, динамичное утренее шоу «Разгон» - каждое утро на Авторадио!
💙 #Рига - 103,2 #Краслава 96,1
📲 #iOS - https://apple.co/3wM9iDs
📲 #Android - https://tinyurl.com/mbck48pb