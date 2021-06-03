"Динамо" подписало контракт с двумя канадскими нападающими

26-летний Шинкарук в сезоне-2020/21 выступал за "Куньлунь Ред Стар". В прошедшем сезоне канадец набрал 30 (12+18) очков при полезности "-12" в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Шинкарук присоединился к команде из Пекина в 2019 году. За это время канадец провёл в китайском клубе 66 матчей и набрал 39 очков (15+24).

До этого хоккеист выступал в системе команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс", "Калгари Флэймз" и "Каролина Харрикейнз", но в основном играл за их фарм-клубы. Всего на счету канадца 15 матчей в НХЛ, в которых он набрал 4 очка (2+2).

По итогам сезона-2020/21 "Куньлунь" занял последнее место в таблице Восточной конференции, а рижское "Динамо" завершило регулярный сезон на последнем месте в таблице Западной конференции.

Также на сайте "Динамо" сообщается, что к команде присоединился канадский нападающий Эмиль Пуарье, который минувший сезон провёл в словацком клубе "Кошице".