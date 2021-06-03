Видео ⟩ "Это же фашизм": Лайма Вайкуле стала героиней шоу Максима Галкина "Музыкалити"

Напомним, 36-летняя экс-супруга рэпера Гуфа не только тоже исполняет хип-хоп, но и ведет бьюти-блог. Айза отмечает, что она уступает сцену тем, кто умеет петь лучше и попадает в ноты.

"Самое главное, чтобы попадали в ноты", - заметила Лайма на рассказ Айзы о том, чем она занимается.

Вайкуле добавила, что она сейчас вынуждена скрываться, чтобы пойти в те места, в которые ей нужно, а молодые исполнители только раскручиваются и они еще не узнаваемы. Звезды согласились с тем фактом, что рекламировать и продавать себя артистам нужно.

Галкин предложил Вайкуле сказать что-то по-латышски, чтобы можно было начинать. Звезда воскликнула: "Давай быстро!". "В Латвии же все быстрые", - отметил Максим.

Лайма призналась, что она не всегда могла в творчестве делать то, что хочет. Иногда возникали проблемы с худсоветом. Артистка вспомнила, как готовила программу с гимнастками, в ней они падали на сцену, а певица через них переступала.

"Это же фашизм. Как можно?" - говорили ей.

Вайкуле указала, что хотела бы сейчас сказать этому худсовету: "Зачем вы народ мучили?".

Лайма вспомнила слова Раймонда Паулса, который говорил, что неважно, сколько хитов у тебя появилось, "пока у тебя нет сольного концерта - ты не артист". Кроме того, Вайкуле выступила с критикой в адрес хита группы "Ласковый май" "Белые розы".

"Для дебилов, понимаешь? Это продается, но так нельзя. Мы же музыканты... Это портит детям вкус. Нельзя это слушать", - заметила артистка, объяснив, что в песне скупая аранжировка.