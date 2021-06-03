Первые подростки в возрасте 12-15 лет получили прививки от коронавируса

У 94 из них не было специальных медицинских показаний для вакцинации. Прививки получили 12 детей в возрасте 12 лет, 29 - 13 лет, 20 14-летних и 35 15-летних. Среди них 37 мальчиков и 59 девочек.

Вакцинация подростков проводилась в Детской клинической университетской больнице, в Рижском родильном доме, в Резекненской больнице и у семейных врачей.

Всего в минувшие сутки прививки в Латвии получили 14 982 человека, из которых 2399 получили первую дозу вакцины, 11565 - вторую дозу, а 1018 человек были вакцинированы вакциной Johnson&Johnson, которой требуется всего одна доза.

Из тех, кто получил вакцину от Covid-19 в среду, около половины составили люди, не принадлежащие ни к одной из приоритетных групп. Также прививки получили 3234 пожилых человека старше 60 лет и 1942 человека с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день в Латвии 487 116 человек получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, а 293 186 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 25,81% и 15,53% населения Латвии.

К началу учебного года в Даугавпилсе планируют привить 73% школьных и 45% дошкольных педагогов

По оценкам городских образовательных учреждений, к началу нового учебного года в Даугавпилсе могут быть вакцинированы от Covid-19 73% школьных и менее половины - 45% - дошкольных педагогов.

В конце 2020/2021 учебного года 40% учителей школ прошли полный курс вакцинации, еще 6% получили первую прививку. Планируется, что к началу нового учебного года будут привиты 73% школьных учителей.

Активность среди технического персонала школ ниже - пока только 20% технического персонала прошли полный курс вакцинации, а первую вакцину получили 8%. К началу нового учебного года только 54% технических специалистов могут быть полностью привиты.

Среди причин отказа от вакцинации технические работники школ и учителя чаще всего называют запрет врача и тот факт, что их ближайший круг общения отрицательно относится к вакцинации.

Только 18% учителей дошкольных образовательных учреждений города прошли полный курс вакцинации, 9% получили первую вакцину.

Активность вакцинации среди технических работников детсадов еще ниже - 14% прошли полный курс вакцинации и 5% получили первую дозу. К осени охват вакцинацией в этой группе может составить 40%.