Путешественники летом могут столкнуться с повсеместным хаосом в аэропортах

Учитывая существующее и предстоящее ослабление ограничений на поездки как внутри, так и за пределы Европы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, европейские аэропорты с нетерпением ждут того момента, когда люди возобновят поездки.

Ожидается, что пассажиропоток увеличится почти в три раза - с 47 миллионов пассажиров в этом месяце до 125 миллионов в августе. Хотя эта цифра все еще не будет близка к уровню путешествий до пандемии (2019 г.), управление таким увеличением пассажиропотока создаст беспрецедентные эксплуатационные трудности для аэропортов из-за уникального сочетания определенных факторов.

Ограниченное пространство в помещениях аэропорта

Введение физического разделения во все процессы в аэропорту ограничило пространство, доступное для людей, во всех терминалах, значительно сократив имеющиеся физические возможности и увеличив время обслуживания пассажиров.

Это влияние на эксплуатационные характеристики особенно заметно в часы пик. Воздействие было рассмотрено и оценено Европейской организацией по безопасности аэронавигации Eurocontrol в сотрудничестве с Международным советом аэропортов Европы и должным образом задокументировано.

Больше часов пик в авиапутешествиях

Текущие планы авиакомпаний показывают, что этим летом в пиковые периоды авиасообщение будет активнее - больше, чем в прошлом году, а в некоторых аэропортах даже больше, чем летом 2019 года.

Пиковые часы являются обычным явлением в работе аэропортов и ​​зависят от режима работы авиакомпаний, поэтому сооружения аэропорта спроектированы таким образом, чтобы эффективно принимать большое количество пассажиров.

Однако это становится особенно обременительным, когда пропускная способность снижается в результате физического расстояния, а процессы, ранее выполнявшиеся без перебоев, больше не могут выполняться последовательно из-за дополнительных проверок в связи с Covid-19.

Множество различных тестов на Covid-19

Пассажиры теперь вынуждены проходить дополнительные проверки в аэропорту для проверки сертификатов теста на Covid-19, форм местонахождения пассажиров и карантинных документов. Эти проверки обычно проводятся государственными органами, авиакомпаниями и/или наземными компаниями.

Они различаются в зависимости от страны отправления и назначения и основаны на правилах, которые на европейском уровне все еще в значительной степени несогласованны и непостоянны. Кроме того, эти проверки выполняются несколько раз как при отправлении, так и по прибытии в пункт назначения и в большинстве случаев выполняются вручную, что приводит к неэффективности и значительным задержкам в обслуживании пассажиров.

Например, 77% европейских аэропортов проходят тестирование на Covid-19 дважды или даже трижды по прибытии в пункт назначения.

"Аэропорты с нетерпением ждут возможности вернуться к жизни, воссоединить свои сообщества и поддержать столь необходимое восстановление Европы из текущей экономической ситуации. Однако уровень неопределенности и сложности, связанный с планированием перезапуска, все еще непонятен.

С каждым днем ​​кажется все более реалистичным, что этим летом путешественники в аэропортах столкнутся с повсеместным хаосом.