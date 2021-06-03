Чт, 3.06.2021
Все по-настоящему Илга Шуплинска о выходе из Новой консервативной партии
Илга Шуплинска о выходе из Новой консервативной партии

Путешественники летом могут столкнуться с повсеместным хаосом в аэропортах

ФОТО: AFP / Scanpix

Летом путешественникам придется проводить долгие часы в европейских аэропортах из-за проверок в связи с Covid-19, предупреждает Международный совет аэропортов в Европе (ACI EUROPE).

Учитывая существующее и предстоящее ослабление ограничений на поездки как внутри, так и за пределы Европы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, европейские аэропорты с нетерпением ждут того момента, когда люди возобновят поездки.

Ожидается, что пассажиропоток увеличится почти в три раза - с 47 миллионов пассажиров в этом месяце до 125 миллионов в августе. Хотя эта цифра все еще не будет близка к уровню путешествий до пандемии (2019 г.), управление таким увеличением пассажиропотока создаст беспрецедентные эксплуатационные трудности для аэропортов из-за уникального сочетания определенных факторов.

Ограниченное пространство в помещениях аэропорта

Введение физического разделения во все процессы в аэропорту ограничило пространство, доступное для людей, во всех терминалах, значительно сократив имеющиеся физические возможности и увеличив время обслуживания пассажиров.

Это влияние на эксплуатационные характеристики особенно заметно в часы пик. Воздействие было рассмотрено и оценено Европейской организацией по безопасности аэронавигации Eurocontrol в сотрудничестве с Международным советом аэропортов Европы и должным образом задокументировано.

Больше часов пик в авиапутешествиях

Текущие планы авиакомпаний показывают, что этим летом в пиковые периоды авиасообщение будет активнее - больше, чем в прошлом году, а в некоторых аэропортах даже больше, чем летом 2019 года.

Пиковые часы являются обычным явлением в работе аэропортов и ​​зависят от режима работы авиакомпаний, поэтому сооружения аэропорта спроектированы таким образом, чтобы эффективно принимать большое количество пассажиров.

Однако это становится особенно обременительным, когда пропускная способность снижается в результате физического расстояния, а процессы, ранее выполнявшиеся без перебоев, больше не могут выполняться последовательно из-за дополнительных проверок в связи с Covid-19.

Множество различных тестов на Covid-19

Пассажиры теперь вынуждены проходить дополнительные проверки в аэропорту для проверки сертификатов теста на Covid-19, форм местонахождения пассажиров и карантинных документов. Эти проверки обычно проводятся государственными органами, авиакомпаниями и/или наземными компаниями.

Они различаются в зависимости от страны отправления и назначения и основаны на правилах, которые на европейском уровне все еще в значительной степени несогласованны и непостоянны. Кроме того, эти проверки выполняются несколько раз как при отправлении, так и по прибытии в пункт назначения и в большинстве случаев выполняются вручную, что приводит к неэффективности и значительным задержкам в обслуживании пассажиров.

Например, 77% европейских аэропортов проходят тестирование на Covid-19 дважды или даже трижды по прибытии в пункт назначения.

"Аэропорты с нетерпением ждут возможности вернуться к жизни, воссоединить свои сообщества и поддержать столь необходимое восстановление Европы из текущей экономической ситуации. Однако уровень неопределенности и сложности, связанный с планированием перезапуска, все еще непонятен.

С каждым днем ​​кажется все более реалистичным, что этим летом путешественники в аэропортах столкнутся с повсеместным хаосом.

Национальным правительствам безотлагательно необходимо ускорить эффективное планирование с учетом различных проблем и еще более тесно сотрудничать с аэропортами и авиакомпаниями", - сказал Оливье Янковец, генеральный директор Международного совета аэропортов Европы.

Таким образом, Международный совет аэропортов Европы призывает правительства европейских стран принять и скоординированно внедрить предложенные пересмотренные рекомендации Совета ЕС по поездкам внутри ЕС, опубликованные Европейской комиссией 1 июня. Это должно гарантировать консенсус с рекомендациями о въезде в ЕС, недавно принятыми советом, и, таким образом, обеспечить снятие ограничений на поездки для вакцинированных путешественников, а также для тех, кто прошел тестирование, и для тех, кто переболел.

Национальные правительства должны убедиться, что они готовы выдавать общие и функционально совместимые цифровые сертификаты ЕС не позднее 1 июля, а также признавать вместе с Европейской комиссией как цифровые, так и физические сертификаты Covid-19, выданные соседними с ЕС странами, или третьими странами, что облегчит путешествия в Европу.

Также необходимо обеспечить, чтобы проверки на Covid-19 не проводились дважды во время поездки (объединяя процессы вылета и прибытия в аэропортах, соответственно) и чтобы эти проверки проводились как можно раньше в процессе обработки пассажиров (особенно если проверка проводится в онлайн-режиме).

В аэропортах должны быть размещены достаточные национальные кадровые ресурсы (персонал), чтобы гарантировать, что ручные проверки и процессы пограничного контроля не задержат путешественников. Международный совет аэропортов Европы также призывает Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) пересмотреть требования к физическому дистанцированию в аэропортах в свете эпидемиологической ситуации и увеличения числа полностью вакцинированных путешественников.

НАВЕРХ
Back