Олеся Серёгина - телеведущая и актриса, которая ждёт мужа из тюрьмы

Олеся родилась в Москве в 1990 году. В школе девочка училась отлично и была перфекционисткой во всём. В седьмом классе Олеся поняла, что хочет стать журналисткой и прославиться на весь мир. Высшее образование девушка получила в Государственном гуманитарном университете, где училась на факультете журналистики.

За время своей карьеры Серёгина успела поработать на телеканалах "Москва 24" и "Мир", а сейчас она является ведущей утренних эфиров на канале "Матч ТВ". На телевидении Олеся работает уже 14-й год.

Кстати, работа над утренним эфиром на "Матч ТВ" начинается в 3 часа ночи. Перед прямым эфиром Олеся изучает тему передачи, придумывает вопросы, пишет подводки для сюжетов, а затем наступает работа гримёров и парикмахеров.

Олеся также имеет опыт работы в кино в качестве актрисы - она снялась в трёх кинопроектах, таких как "Братья" (2011), "Мечеть Парижской Богоматери" (2011) и "Кураж" (2014).

В период самоизоляции Олеся запустила свой YouTube канал, а также завела TikTok и активно занялась блогерством. Некоторые видео Серёгиной в TikTok набрали свыше миллиона просмотров.

Журналистка не скрывает подробности своей личной жизни. Супруга телеведущей зовут Степан Морозов - он бывший бизнесмен. Молодые люди познакомились на ретрите на Самуи и в 2017 году сыграли свадьбу.

В 2015 году Морозов был пойман на даче взятки должностному лицу в крупном размере. Около трёх лет бизнесмен находился под следствием и сидел в СИЗО. В 2020 году Морозов был приговорён к семи годам лишения свободы.

Не согласившись с приговором супруги подали аппеляцию. Морозов отбывает своё наказание в Карелии. Несмотря на все трудности, Олеся продолжает поддерживать мужа и воспитывать сына Марка, которому 2,5 года.