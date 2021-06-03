Что Беларусь получит от Кремля?

В прошлом году МНС выражало беспокойство по поводу сближения национальной налоговой системы с российской. Напомним, год назад в публичном пространстве появилось письмо МНС, в котором речь шла о том, что российское правительство "активно продвигает предложения" о переводе белорусских информационных систем, применяемых в Беларуси в сфере фискального контроля, на цифровые платформы России.
МНС Беларуси видело угрозу в том, что "на основе доступа к информации по всей цепочке движения товаров, в том числе об объемах ввоза и экспорта товаров, участниках оборота, формировании добавленной стоимости, уровне маржинальности" российское правительство, а также отдельные российские компании узнают коммерческую информацию о финансово-хозяйственной деятельности белорусских предприятий.
Реализация российских подходов - это шаг к частичной утрате налогового суверенитета Беларуси, отмечали эксперты.
Наконец, третий вопрос, который касается белорусско-российских переговоров в Сочи, связан с позицией России относительно итогов встречи Лукашенко и Путина.
Если официальный Минск уже анонсировал договоренности с Москвой по ключевым вопросам, то официальный представитель Кремля Дмитрий Песков к настоящему времени лишь подтвердил выделение Беларуси 500 млн долларов. А какой будет позиция Москвы по другим чувствительным темам?
Захочет ли Россия сближаться с сегодняшней Беларусью?
По мнению белорусских экспертов, официальной информации пока недостаточно для того, чтобы сделать вывод о готовности России предоставлять Беларуси экономические плюшки.
"Нужно дождаться подтверждения от России в части того, что именно она готова сделать, идя навстречу Беларуси, поскольку ранее заявления официального Минска о готовности Москвы предоставить компенсацию за налоговый маневр не подтверждались", - отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.
Схожего мнения придерживаются и другие эксперты.
"С российской стороны официальных подтверждений того, что компенсацию за налоговый маневр Беларусь получит, пока нет. Поэтому стоит дождаться официальных комментариев, чтобы понимать готовность России идти навстречу Беларуси по этому вопросу", - подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.
Аналитики сомневаются, что Россия будет демонстрировать особую щедрость и безвозмездно оказывать экономическую поддержку Беларуси.
"Москва будет финансировать Минск ровно в той степени, чтобы Беларуси хватало денег на возврат долгов перед кредиторами. Предоставлять ресурсы и оказывать экономическую поддержку сверх этого Россия если и будет, то только в случае согласия Беларуси идти на углубление экономической и иной интеграции", - считает Иосуб.
При этом, добавил он, не совсем понятно, в какой мере Россия сейчас заинтересована в углублении отношений с Беларусью.
"Ранее, до 2020 года, Россия постоянно педалировала тему углубления экономической интеграции с Беларусью. Сейчас, после самолетного скандала, отношение западных стран к официальному Минску стало сильно отрицательным. Поэтому негативный образ Беларуси в западном мире может сейчас снизить заинтересованность России к более тесной интеграции с Беларусью", - предполагает Иосуб.
В свою очередь, Дмитрий Крук полагает, что привязка Беларуси "по всем фронтам" к России по-прежнему является актуальной темой для российского руководства.
"Стратегическая линия Москвы направлена на привязку по всем фронтам Беларуси к России, и она сохраняется. По каким-то тактическим вопросам Россия, возможно, будет готова пересмотреть степень взаимодействия с Беларусью, но стратегическая линия, полагаю, сохранится", - предполагает Крук.
Унификация налоговой политики, считает он, является одним из путей, который может позволить России достигать своих целей.
"Налоговые нормы - это важная часть экономической конституции любой страны. Налоговое законодательство задает правила игры в экономике, и если мы будем его унифицировать с российским, Беларусь может лишиться права в одностороннем порядке пересматривать подходы в сфере фискальной политики", - резюмировал Крук.