Что Беларусь получит от Кремля?

Но Кремль пока подтвердил лишь выделение Беларуси 500 млн долларов. Аналитики сомневаются, что Россия будет безвозмездно оказывать экономическую поддержку Беларуси. "Стратегическая линия Москвы направлена на привязку по всем фронтам Беларуси к России, и она сохраняется", предполагает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. Унификация налоговой политики, считает он, является одним из путей, который может позволить России достигать своих целей.

Извечные темы

Несмотря на то, что Путин и Лукашенко контактируют на уровне президентов уже более двух десятков лет, ключевые экономические вопросы, которые обсуждаются в ходе переговоров, практически не меняются. В первую очередь, они касаются условий поставок в Беларусь российских энергоносителей.

В прошлом году, напомним, именно эти темы создавали много проблем в отношениях между двумя странами.

В первом квартале 2020-го Россия отказывалась Беларуси продавать нефть на белорусских условиях, а во втором официальный Минск отказывался платить за газ из Ямала на российских условиях.

Поэтому неудивительно, что потенциально проблемные нефтегазовые вопросы обсуждались на переговорах в Сочи.

"Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно… Нет никаких проблем с поставкой природного газа. Сколько надо - столько и надо", - подчеркнул Лукашенко, выступая на совещании в минувший вторник. По его ощущениям, Беларусь сможет покупать в России газ в 2022 году "не выше стоимости этого года" (128,5 доллара за тысячу кубометров).

Судя по заявлениям белорусских властей, удалось во время переговоров с Москвой прояснить и другие важные вопросы, а именно - договориться о получении второго транша госкредита России (500 млн долларов) до конца первого полугодия и о компенсации за российский налоговый маневр, который больно бьет по Беларуси.

"По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться", - сказал Лукашенко на совещании во вторник.

Ранее, напомним, российские власти увязывали тему предоставления компенсации Беларуси за налоговый маневр с углублением экономической интеграции, которая среди прочего предполагает унификацию налогового законодательства. Сейчас белорусские власти заявляют, что касательно налоговой политики, "речь идет о сопряжении двух систем, все будет на равных условиях".

Переговоры состоялись, вопросы остались

В общем, судя по официальным заявлениям, Беларуси удалось договориться с Россией в целом по ключевым экономическим темам. Однако вопросы, которые касаются частностей, остаются.

Во-первых, не совсем понятно, в какой степени Беларуси и России удалось найти развязки по компенсации за налоговый маневр, и по каким аспектам этой темы еще предстоит "вести диалог и договариваться".