Видео ⟩ Прям как в боевике! Полиция задержала наркоторговцев в Иманте

В Государственную полицию поступила информация о незаконном обороте наркотиков в Риге, в Иманте. Во время проверки информации, полицейские Рижского регионального управления Рижского Курземского отделения государственной полиции нашли людей, которые занимались торговлей наркотиков.

24 и 25 мая сотрудники полиции Курземского района Риги в сотрудничестве с сотрудниками правоохранительных органов батальона особого назначения задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков четырех человек: мужчину 1984 года рождения, ранее судимого за распространение наркотиков; женщину 1994 года рождения, ранее привлекалась к ответственности за административные правонарушения, а также мужчин 1967 и 1988 года рождения, ранее попавшие в поле зрения полиции и отбывающие наказание в виде лишения свободы за убийство.

При досмотре и обыске задержанных было обнаружено и изъято в общей сложности 28 граммов наркотических веществ - амфетамин и метамфетамин.

В связи с происшествием первоначально было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью первой статьи 253.1 Уголовного закона - за незаконное приобретение, хранение и незаконную продажу наркотических веществ. Однако с учетом заключения экспертизы уголовное процесс будет переквалифицирован в соответствии с частью третьей статьи 253.1 Уголовного закона - за те же действия, если они были совершены с наркотическими веществами в больших количествах. За такие преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.