Чт, 3.06.2021
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Литва заявила, что белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции

Литовско-белорусская граница ФОТО: Reuters/ScanPix

В Литве утверждают, что белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции. Ссылаются на статистику: по сравнению с 2020 годом нелегальных мигрантов из Беларуси стало вдвое больше. Литовская сторона утверждает, что этому способствуют и белорусские пограничники.

Более того, служба охраны госграницы Литвы распространила видео, на котором белорусские пограничники совершают какие-то манипуляции - якобы скрывают факт незаконного пересечения границы.

31 мая эта проблема обсуждалась в парламентском Комитете по национальной безопасности и обороне Литвы. Было заявлено, что в последнее время "белорусские пограничники не реагируют" на обращения литовских коллег. А если им предъявляют "весомые доказательства и аргументы в связи с нарушением границы, они не признают факт нарушения, постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства".

Литовцы утверждают, что дополнительные доказательства предоставляются, но белорусы все равно отказываются признавать факт нарушения границы нелегальными мигрантами.

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На заседании парламентского комитета просмотрели упомянутое видео. По версии литовцев, в том месте была задержана группа нелегальных мигрантов. Вскоре появились белорусские пограничники, которые убрали следы. Факт незаконного пересечения границы вновь не был признан.

В Вильнюсе утверждают, что с подобными проблемами столкнулась и Польша, а Латвия пока нет.

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