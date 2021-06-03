Украина пообещала санкции, если хоть один самолет Беларуси окажется в Крыму

В частности, как отметила Джапарова, "мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым".

По ее словам, это провокационные заявления и, очевидно, являются эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокирование независимых СМИ и т.д.

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями",

- сказала Джапарова.

Она подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Власти Беларуси пересекли очередную красную линию в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран и международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации, констатировала первый заместитель министра иностранных дел Украины и добавила, что такие действия не могут оставаться без ответа.

Джапарова отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью - не политическое, а касается безопасности, "ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".

Как сообщалось, 23 мая белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. После приземления были арестованы оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега, которые находились на борту.

Кабинет Министров Украины запретил с 26 мая прямое авиасообщение с Беларусью. Кроме того, Украина с 29 мая закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.