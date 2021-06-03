Определились первые два полуфиналиста ЧМ по хоккею

США - Словакия

Сборная США стала первым полуфиналистом чемпионата мира 2021 года. В 1/4 финала американцы обыграли команду Словакии со счётом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0).

Голами в составе американской сборной отметились Брайан Бойл, Александр Хмелевски, а также Конор Гарланд и Колин Блэквелл, которые оформили по дублю. Единственный гол в составе сборной Словакии забил Петер Цегларик.

Швейцария - Германия

В другом четвертьфинальном матче сборная Германии по буллитам обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал. Матч проходил в Олимпийском спортивном центре и завершился со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).

Стоит отметить, что немецкие хоккеисты проигрывали по ходу встречи с разницей в две шайбы, но всё равно смогли одержать победу. В составе сборной Швейцарии отличились Рамон Унтерзандер и Фабрис Герцог. Немцы ответили голами Тома Кюнхакля и Леона Гаванке. Победный буллит реализовал Марсель Нёбельс.

Сборная Германии впервые с 2010 вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.

Также сегодня состоятся два других четвертьфинальных поединка, в которых Финляндия сыграет с Чехией, а Канада - с командой Олимпийского комитета России (ОКР). Оба матча начнутся в 20:15.

Полуфинальные пары определятся после завершения всех четвертьфинальных встреч. В 1/2 финала команда с высшим посевом сыграет со сборной с низшим. Сборная США стала лучшей командой предварительного этапа и получила первый номер посева. Далее идут команда Олимпийского комитета России (2-й номер посева), Финляндия (3), Швейцария (4), Чехия (5), Германия (6), Словакия (7) и Канада (8). Это означает, что американцы до финала точно не сыграют со сборными России и Финляндии.

Полуфиналы чемпионата мира состоятся 5 июня, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.