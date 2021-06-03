Кариньш призывает пересмотреть систему пособий

Он пояснил, что во время Covid-19 можно было увидеть, что пособия - очень важны, подчеркнув, что в Латвии также есть "ежедневные пособия".

Премьер-министр сказал, что во время пандемии при предоставлении пособий людей не разделяли по уровню их доходов, однако концептуально премьер-министр считает, что следует искать способы сделать пособия более адресными и направить их тем, кто в них больше всего нуждается.

"Прямо сейчас, выплачивая пособия напрямую, мы косвенно и неправильно увеличиваем неравенство. Это вопрос, над которым нам нужно работать", - сказал премьер.

В то же время он подчеркнул, что пандемия показала, что иногда люди работают в отрасли, где возможности трудоустройства сокращаются в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Министерство благосостояния (LM) отвечает за курсы по переквалификации и считает, что больше внимания следует уделять тому, чтобы помочь согласовать спрос с рынком труда и квалификацией людей.

"Компании часто ищут сотрудников, но их навыки не удовлетворяют спрос на рынке. Главная задача LM - это переквалификация. Уже во время пандемии многие воспользовались этой возможностью, что помогло снизить уровень безработицы, но работы еще много", - подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр также отметил, что определенные проблемы необходимо решать в центрах социальной помощи, где были обнаружены проблемы с порядком . По его словам, это сфера, за которую очень важно держаться.

"Для нового министра это будет важная сфера, за которую нужно держаться", - сказал премьер-министр.