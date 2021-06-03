Главное за 3 июня ⟩ Новые министры, хаос в аэропортах и очень дорогое авто Бейонсе

События дня:

Сейм избрал новых министров. Новый министр благосостояния - Гатис Эглитис; новый министр образования и науки - Анита Муйжниеце; новый министр внутренних дел - Мария Голубева; новый министр экономики - Янис Витенбергс.

Полиция начала уголовный процесс по факту взрыва на заводе Grindeks. В четверг на территории предприятия по производству лекарств AS Grindeks на улице Крустпилс, 53, в Риге в одном из цехов по производству активных фармацевтических веществ произошел взрыв, в результате чего случилось возгорание, сообщили агентству LЕТА представители предприятия. В аварии пострадал один человек.

Белорусское госТВ показало "оперативную съемку" с Романом Протасевичем. Белорусский государственный телеканал ОНТ выпустил часовой ролик с заголовком "Расследование ОНТ. Рейс Ryanair "Афины - Вильнюс": разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске", в котором показал кадры с бывшим редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, где он рассказывает о приземлении самолета авиакомпании Ryanair в Минске и своем задержании.

Задержана преступная группа, организовавшая схемы отмывания денег на миллионы евро. Служба государственных доходов (СГД) в сотрудничестве со спецподразделением Omega провела 26 обысков, в ходе масштабной операции была задержана преступная группа, базирующаяся в Риге и Пририжье, которая организовала международные схемы отмывания денег на миллионы евро.

Коронавирус:

За сутки выявлено 296 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 230,7. За последние 24 часа проведено 11 679 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов в общем количестве тестов уменьшилась с 3,3% до 2,5%. С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 134 162 человек, скончались 2392 больных Covid-19. Количество стационарных больных с Covid-19 уменьшилось до 400.

Павлютс рассказал, от чего будет зависеть эпидемиологическая ситуация осенью. Латвии нужно подготовиться к разным сценариям осенью, но главное неизвестное - это не то, как будет себя вести вирус, а то, как поведет себя общество, то есть сколько людей будут привиты от Covid-19.

Первые подростки в возрасте 12-15 лет получили прививки от коронавируса. В среду, 2 июня, когда в Латвии началась вакцинация от Covid-19 детей в возрасте 12-15 лет, прививку получили 96 подростков, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

Путешественники летом могут столкнуться с повсеместным хаосом в аэропортах. Летом путешественникам придется проводить долгие часы в европейских аэропортах из-за проверок в связи с Covid-19, предупреждает Международный совет аэропортов в Европе (ACI EUROPE).

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