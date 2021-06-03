Лучшим снайпером чемпионата мира интересуются несколько европейских клубов

21-летний Кирк стал лучшим снайпером группового этапа чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Риге. Англичанин был лидером своей сборной и в 7 матчах нанёс 7 точных бросков. Также на счету Кирка две результативные передачи.

Несмотря на успех Кирка, сборная Великобритании на групповом этапе смогла набрать лишь 4 очка и заняла предпоследнее место в группе, опередив команду Беларуси по разнице забитых и пропущенных голов.

Сообщается, что Лиам Кирк попал в сферу интересов команд из Финляндии, а также клуба Швейцарской национальной лиги - "Берн".

"Да, мы наблюдаем за ним. После чемпионата мира он определённо будет стоить дороже, но в любом случае он будет считаться для нас не более чем пятым легионером", - приводит слова спортивного менеджера "Берна" Рето Раффайнера официальный сайт Федерации хоккея Швейцарии.