Лучшим снайпером чемпионата мира интересуются несколько европейских клубов
Нападающий сборной Великобритании по хоккею Лиам Кирк получил несколько предложений от европейских клубов, сообщают швейцарские СМИ.
Нападающий сборной Великобритании по хоккею Лиам Кирк получил несколько предложений от европейских клубов, сообщают швейцарские СМИ.
21-летний Кирк стал лучшим снайпером группового этапа чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Риге. Англичанин был лидером своей сборной и в 7 матчах нанёс 7 точных бросков. Также на счету Кирка две результативные передачи.
Несмотря на успех Кирка, сборная Великобритании на групповом этапе смогла набрать лишь 4 очка и заняла предпоследнее место в группе, опередив команду Беларуси по разнице забитых и пропущенных голов.
Сообщается, что Лиам Кирк попал в сферу интересов команд из Финляндии, а также клуба Швейцарской национальной лиги - "Берн".
"Да, мы наблюдаем за ним. После чемпионата мира он определённо будет стоить дороже, но в любом случае он будет считаться для нас не более чем пятым легионером", - приводит слова спортивного менеджера "Берна" Рето Раффайнера официальный сайт Федерации хоккея Швейцарии.
Лиам Кирк на драфте НХЛ 2018 года был выбран под общим 189-м номером "Аризоной Койотс". В прошлом сезоне нападающий выступал в Британской элитной хоккейной лиге за команду "Шеффилд Стилерс" и в 14 матчах набрал 20 (10+10) очков.