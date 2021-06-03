Пт, 4.06.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Видео ⟩ В Тайване рухнул портальный кран

ФОТО: Ekrānšāviņš

Сегодня, 3 июня, около 11:00 по местному времени, в одном из портов Тайваня, Гаосюн, рухнул портальный кран, в результате чего два рабочих получили травмы.

Один из пострадавших уже находится дома, а другой - все еще под наблюдением врачей; он повредил руку.

По словам очевидцев, контейнеровоз на 70-м причале столкнулся с портовым краном, в результате чего кран рухнул и упал на контейнеры в порту.

На данный момент территория разграничена и очищается.

Видео: момент происшествия

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