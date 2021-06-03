Видео ⟩ В Тайване рухнул портальный кран
Сегодня, 3 июня, около 11:00 по местному времени, в одном из портов Тайваня, Гаосюн, рухнул портальный кран, в результате чего два рабочих получили травмы.
Сегодня, 3 июня, около 11:00 по местному времени, в одном из портов Тайваня, Гаосюн, рухнул портальный кран, в результате чего два рабочих получили травмы.
Один из пострадавших уже находится дома, а другой - все еще под наблюдением врачей; он повредил руку.
По словам очевидцев, контейнеровоз на 70-м причале столкнулся с портовым краном, в результате чего кран рухнул и упал на контейнеры в порту.
На данный момент территория разграничена и очищается.
Видео: момент происшествия