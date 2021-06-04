"Вакцины не содержат инородных тел!" Эксперты о "намагниченных" плечах после прививки от Covid-19

В Латвии быстро распространилась дезинформация с, якобы, доказательствами, что место инъекции вакцины от Covid-19 притягивает магниты. Портал Apollo.lv обратился за разъяснениями в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Государственное агентство по лекарствам (ZVA), чтобы разобраться в ситуации

Аналогичная активность наблюдалась и в других странах. Некоторые люди говорят, что в вакцинах, наверное, есть что-то магнитное, в то время как другие говорят, что вместе с вакцинами вводятся чипы.

Портал Apollo.lv связался с представителем SPKC Илзей Араей, которая сообщила, что в центр пока не поступали подобные сообщения.

"На самом деле это не так называемые побочные эффекты после вакцинации. Обычно после них люди сообщают в ZVA, где такую информацию собирают.

Каждый случай расследуется, например, если человек скончался", - сказала представитель SPKC.

Арая указала, что ожидаемые реакции после вакцины были объявлены самими производителями - повышенная температура или, например, ощущение холода. Место вакцинации тоже может болеть.

ZVA сообщил порталу Apollo.lv, что вакцины не содержат инородных тел - магнитов или других веществ, которые могут притягиваться друг к другу именно в месте введения вакцины.

Кроме того, вакцина не содержит веществ, которые каким-либо образом могут способствовать притяжению магнита к месту инъекции.

ZVA напоминает, что вакцины не содержат микрочипов, магнитов и не вызывают инфекционных заболеваний, от которых они защищают.

Вакцины только стимулируют иммунный ответ организма, чтобы в момент, когда организм сталкивается с вирусом, он мог бороться с ним и победить его. Вскоре после вакцинации вакцина разрушается и выводится из организма.

Распространение такой информации в соцсетях или где-либо еще считается преднамеренным введением общественности в заблуждение.

Поэтому эксперты ZVA призывают критически оценивать любую информацию о вакцинации против Covid-19, распространяемую в соцсетях, и полагаться только на официальные и научно обоснованные источники информации - например, информацию о вакцинах против Covid-19, опубликованную на сайтах ZVA и других госучреждений.

Большая команда ученых и врачей проверяет безопасность и эффективность вакцин еще до их регистрации. Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит вакцину против Covid-19 только в том случае, если получит надежные и убедительные научные доказательства. Вакцины никогда не будут одобрены для использования, если риски перевешивают пользу.