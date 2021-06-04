Как жыве Беларусь? ⟩ Лебединая песня Романа Протасевича

RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог". Какую информацию о соратниках "слил" Роман Протасевич в многочасовом интервью? Как международная общественность покарает Беларусь за строптивость? Чьи деньги лучше – европейские или российские?
Неделя в Беларуси прошла в бурных обсуждениях откровений сбитого летчика Романа Протасевича на канале ОНТ, грядущих санкций Евросоюза и встречи Александра Григорьевича с Владимиром Владимировичем.
Разбор полетов
Как водится, вскоре после скандального приземления рейса Афины – Вильнюс и феерических последствий в виде практически полной блокады воздушного пространства Беларуси, по проправительственному каналу ОНТ показали расследование на эту тему.
Ролик получился весьма любопытный. Для начала авторы сюжета разоблачили все фейки и домыслы на предмет пиратского захвата авиалайнера, который принудили к посадке при помощи истребителя. Выглядит все аргументированно и достаточно убедительно. Приводятся полные радиопереговоры между экипажем и диспетчером, действия военных, как была организована работа экстренных служб. Даны ответы на вопросы, в том числе и по поводу Миг-29, который сопровождал, а не перехватывал пассажирский лайнер. По версии телеканала, все было сделано в строгом соответствии с правилами авиационной безопасности.
Но наиболее интересны в этом ролике версии Романа Протасевича, которыми он поделился в беседе с журналистами. К слову, сам фигурант бодр и весел, на кормежку в камере не жалуется и подозревает, что его просто "слили" соратники по борьбе.
По словам Р. Протасевича, у него был личностный конфликт лишь с одним человеком, причем достаточно напряженный, особенно в последние дни: "Изначально у нас с ним не было каких-то больших конфликтов, за исключением того, что, помню, буквально на первой совместной пьянке он сказал, что у нас могут быть проблемы, мол, у нас с тобой два таких сильных лидерских характера, и у нас явно рано ли поздно будут какие-то проблемы", – цитирует Р. Протасевича агентство "Минск-Новости".
Он признает, что до сих пор не знает, является ли ситуация с его задержанием продолжением того конфликта. Ведь, из соображений безопасности, свои передвижения он старался не афишировать.
"Я на самом деле думал, что единственный раз, когда я вообще написал о том, как и куда, на каком самолете буду лететь, было за 40 минут до вылета в рабочем чате, где есть, в принципе, и этот человек. Случается такая ситуация, особенно с учетом того, что я находился в СИЗО и у меня не было доступа ни к какой информации, одной из первых вещей, о которой я подумал, было то, что реально меня подставили. Потому что я нигде этого не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу! – поделился Р. Протасевич и добавил: – Я уверен, что у него так или иначе были связи с "киберпартизанами", которые и раньше занимались лжеминированиями, причем практически по всей территории страны и массово. То есть, в принципе, подобные действия уже были".
Дальше он упомянул, что в последнее время у него ухудшились отношения с помощником Светланы Тихановской Франаком Вечерко: "Самый простой пример с Франаком Вечорко, с которым у меня были хорошие отношения. Я снимал официальный визит Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, мы там два дня совместно в одной группе отработали. Он меня хвалил. Потом он улетел. И меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на прямо противоположное. Он даже сказал: "Нам надо будет рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества".
Впрочем, позже Роман заявил, что подозревает в сдаче его белорусским властям другого человека из окружения лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской: Даниила Богдановича, - пишет Korrespondent.net.
Проправительственный телеграм-каналы "Желтые сливы", который, по слухам, курируется спецслужбами Беларуси и время от времени действительно сливает интересную инсайдерскую информацию еще до того, как она появится в официальных медиа, прокомментировал сей сюрприз емко: "Похоже, крыса detected" и начал радостно публиковать скрины с бурными разборками между сторонниками перемен. "Беглые явно избавляются от конкурентов. И в этой внутривидовой борьбе полягут многие", - вангует канал.
Звезда экрана
А вчера вечером на том же ОНТ вышло большое интервью с Протасевичем. Юноша оказался весьма разговорчивым и трещал, как швейная машинка. Признался в организации несанкционированных акций: "Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса".
При этом поименно назвал всех, кто имел отношение к координации протестов в Беларуси – в том числе и персон, которые еще не успели уехать за кордон. А также вывалил на люди всю внутреннюю грызню в стане оппозиции: "Штабы не вносят сор из избы, чтобы мир не видел, сколько внутренних конфликтов – финансирования, политических амбиций, зон влияния. По всем направлениям идет жесткая конкуренция".
Он признает, что оппозиция проиграла: уличных протестов нет и явно не будет. И добавил, что санкции, к которым призывает оппозиция, необходимы для того, чтобы экономика рухнула как можно скорее и люди вышли на улицы – начались голодные бунты. Также он подтвердил, что за штабами стоят зарубежные спецслужбы: хотя Протасевич был далеко не рядовым бойцом информационного фронта, на многие совещания у него не было доступа, но потом сотрудники получали спущенные свыше грамотно разработанные планы и стратегии. И было видно, что над ними поработали очень компетентные специалисты: "А какие специалисты могут быть у белорусской оппозиции? Только специалисты по отмыванию денег", добавил узник совести.
Вишенкой на торте стало выражение глубокого уважения Александру Григорьевичу. "Не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Но я всю жизнь был журналистом. Чем больше я стал втягиваться в политическую работу, тем больше мне хотелось оттуда бежать. Я понимал, что вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, были попыткой давления". И добавил, что Лукашенко - человек со стальными яйцами.
Интервью длилось 4 часа. Зрителям же показали лишь полтора – остальное пока нельзя афишировать в интересах следствия.
Правозащитные организации уже загодя, до выхода материала в эфир, заявили, что все, что изрекает фигурант, сказано под давлением, как минимум психологическим. "Все, что он говорит, - это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы", - цитирует руководителя "Весны" Алеся Беляцкого Deutsche Welle.
Оппозиционер уверен, что белорусские спецслужбы заставили Романа Протасевича дать признательные показания, поскольку выдвинутые против него обвинения - "несправедливые, но очень серьезные".
А вышеупомянутый Франак Вечерко заявил, что признательные показания Протасевич был вынужден дать под пытками. "Это слова заложника, который находится под психологическим давлением, манипуляциями, а, возможно, и под психологическим насилием и пытками. Он заложник, и к этим словам так и надо относиться. Мы не знаем, при каких условиях это видео сделано, и что бы он ни сказал, это не должно отменять события, которое произошло.
С помощью интервью Романа Лукашенко оттягивает внимание от посадки самолета, которую он совершил", - высказался Вечерко в разговоре с интернет-порталом theins.ru.
Телеграм же канал "Беларусь головного мозга" заявил, "Мы все прекрасно понимаем, что Роман Протасевич и его девушка София Сапега находятся в заложниках у государственных террористов. Интервью, данные в условиях пыток, являются неэтичными, поэтому в прессе не принято их публиковать. Хотим напомнить лицу, бравшему это интервью, что в один прекрасный момент, и этот момент близок, они с Романом поменяются местами".
Авиация – игрушка политиков?
Отметим, что хотя сразу после инцидента накал страстей зашкаливал и действия Беларуси приравняли чуть ли ни к промыслу сомалийских пиратов, то спустя неделю эмоции отошли на задний план и появились и более лояльные оценки.
Так, генеральный директор венгерской Wizz Air Йожеф Варади раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью, заявив, что такие действия сделали авиацию "игрушкой политики", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Reuters. "Я не думаю, что это правильный ответ, - заявил Йожеф Варади. - Я не думаю, что авиация должна использоваться как средство политических санкций".
По мнению главы авиакомпании, ситуация с рейсом Ryanair не ставила под угрозу безопасность полета. "Не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов. Я не думаю, что была хотя бы секунда опасности для кого-либо", - сказал Варади. И добавил, что бойкот воздушного пространства Беларуси "Это политическая мера. Это не мера безопасности". По словам Йожефа Варади, "размытые дипломатические соображения и соображения безопасности" могут подорвать глобальную авиационную отрасль, которая и так с трудом пытается выжить в пандемию Covid-19.
Впрочем, регулирующие органы его мнение не разделяют. Вчера Агентство по безопасности полетов Европейского союза (EASA) обнародовало директиву 2021-02, официально запрещающую все полеты над Беларусью, за исключением спасательных операций. "Цель директивы – снижение потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве – цитирует EASA "Вечерний Бобруйск". Директива будет пересматриваться по мере необходимости, а также в любом случае – с интервалом не более одного месяца".
А по информации Bloomberg, сегодня, 4 июня, ЕС планирует утвердить официальные санкции в отношении белорусских авиаперевозчиков.
Ужесточение санкций
Вчера же вступили в силу санкции США против концерна "Белнефтехим" и ряда его предприятий. Как пишет Naviny.online, ограничения будут распространяться не только на предприятия из белорусского списка ("Белнефтехим США", Белорусский нефтяной торговый дом, "Нафтан", "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Полоцк-Стекловолокно"), но и на любые компании, сотрудничающие с ними.
В ответ Беларусь ввела санкции против США. "В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию. Эти меры — точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью. Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Однако "коллективный Запад", явно не расположен к компромиссу. В частности, белорусская эпопея с посадкой самолета Ryanair в Минске, вкупе с "поведением" России, станут одними из ключевых тем обсуждения на Саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня, - пишет "РИА Новости". "Это будет часть реакции на неприемлемое поведение Белоруссии, а также ответ на более напористую Россию, потому что мы видим это ее поведение. Мы наблюдаем, что Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют", – сказано в совместном заявлении Столтенберга и британского премьера Бориса Джонсона.
Дай миллиард!
Ну а пока "коллективный Запад" решает, как наказать Беларусь, Лукашенко заручился поддержкой России по ряду важных вопросов, которые обсудили в Сочи главы двух государств.
"Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города", - сообщает БЕЛТА. Поступление второго транша российского кредита в $500 млн ожидалось в I полугодии. Первый транш на аналогичную сумму, Беларусь получила перед Новым годом.
Как пишут Naviny.by достигнуты договоренности и по важным стратегическим вопросам, в первую очередь по нефтегазовому сектору. "Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно… Нет никаких проблем с поставкой природного газа. Сколько надо — столько и будет", - заявил Лукашенко, выступая на совещании в минувший вторник. Кроме того, удалось договориться и о компенсации за российский налоговый маневр, который больно бьет по Беларуси.
Оппозиция тоже время не теряет. Как сообщает Naviny.online, комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси, одобренный на прошлой неделе Европейской комиссией, предполагает, что в случае демократических изменений Евросоюз направит Беларуси 3 млрд евро - "чтобы помочь стране стабилизировать свою экономику, реформировать институты, чтобы сделать их более демократичными и помочь увеличить устойчивость экономики, потенциал роста и способствовать созданию рабочих мест". А по оценкам Офиса Светланы Тихановской, в целом сумма будет значительно больше: полный объем международного финансирования – с учетом Плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ – составит около 10 млрд долларов на первые 3 года Новой Беларуси.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог".
О Протасевиче
Задержание Протасевича – это как гром среди ясного неба. Начиная с августа все то, что происходило внутри страны, привело к очень сильному ухудшению отношений с Западом, но в плане санкционного воздействия, мы не переходили к настоящим экономическим санкциям, по крайней мере со стороны европейцев. Но то, что произошло сейчас, это самое худшее, что только можно было придумать, потому что речь не только о том, что что-то случилось с самолетом, который летел между двумя столицами ЕС, но и затрагивается очень болезненный нерв, который сохранился еще со времен сбития малайзийского лайнера над Украиной.
Неудивительно, что это вызвало такую реакцию. К тому же это произошло в тот момент, когда можно было ожидать наихудшей реакции для Беларуси – буквально накануне встречи Европейского совета, где эту тему поставили первым пунктом для обсуждения. И уже по решению Евросовета ясно, что эта тема задела очень серьезный нерв: потому что первым пунктом решения по Беларуси шла речь о необходимости расширять и серьезно ужесточать санкций, и лишь вторым – что нужно начать расследование. То есть понятно, что если расследование стоит на втором месте, то политическое решение уже принято.
Поэтому сейчас неизбежно, что санкционные решения в рамках четвертого пакета либо пятого, будут более существенными, что были бы без этого инцидента. Четвертый пакет собирались принимать в любом случае, но теперь он будет видоизменен.
Насколько это затянется? У меня пока нет ответа. Остается еще много неизвестных, которые так или иначе скажутся на этих решениях. Вероятность того, что какие-то меры воздействия будут не очень долгосрочными, мне кажется существенной. От санкций против "Белавиа" напрямую страдают обычные люди, об этом сейчас все больше и больше в соцсетях начинают говорить. Я даже смотрю по риторике некоторых представителей оппозиционных структур. Они как бы уже сами начинают открещиваться, что, мол, не призывали к такого рода воздействию. Хотя, на самом деле, призывали: достаточно посмотреть, что они говорили в первые часы после инцидента. Всем понятно, что это абсолютно не то решение, которое хотели бы видеть люди…
Пока сложно сказать, как будет дальше – есть много неизвестных переменных, которые по-разному могут сложиться в ближайшие недели: в том числе встреча Путина и Байдена, хотя я от нее ничего не ожидаю в плане Беларуси, но каким-то образом она все-таки может сказаться. И есть еще много нюансов.
О санкциях
По каким-то секторам будут приняты санкции, но не думаю, что это будет такой тотальный сокрушительный удар. Обсуждалось очень много вариантов – и Беларуськалий, и нефтянка, в том числе были и такие идеи, что надо перекрыть газопровод Ямал – Европа, и этим не только Беларусь наказать, но и Россию заставить экспортировать через территорию Украины… Сами понимаете, какая будет реакция со стороны России. Вряд ли кто-то захочет в это ввязываться в Европейском Союзе. Конечно, что-то примут, но одно дело, это быстрое эмоциональное политическое решение, которое делает неизбежным какие-то последующие санкции, другое дело, проработка конкретного пакета, когда возникает больше мыслей и все 27 членов ЕС должны на это согласиться – должен быть консенсус.
О российско-белорусских отношениях
На российско-белорусские отношения все это оказывает двоякое, противоречивое влияние. С одной стороны понятно, что в результате этой истории белорусская власть будет еще более ослаблена в плане международных возможностей. Это значит, что в конкретных двусторонних переговорах с Россией будет тяжелее и поле для маневров будет все меньше. С другой стороны, это может помочь Лукашенко здесь и сейчас достичь какие-то дополнительные договоренности с Путиным. Это классика белорусско-российских отношений, которая была хорошо видна в предыдущие годы. Например, на днях Лукашенко сказал, что российские власти принципиально согласились на то, чтобы компенсировать потери Беларуси, возникающие в результате российского налогового маневра, связанного с режимом добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов.
В том, что Лукашенко зачастил к Путину, нет ничего удивительного. На фоне всего того, что мы видим и слышим в СМИ, продолжается работа по двусторонней интеграции. Была тоже странная история, на волне политического кризиса в Беларуси в прошлом году, когда многие не самые умные и далеко смотрящие аналитики и комментаторы говорили о том, что вообще не надо брать в расчет белорусско-российские отношения, когда речь идет о внутреннем конфликте. Мол, надо давить Лукашенко, и даже если мы его не додавим – не важно. А правда заключается в том, что ослабленный Лукашенко – это то, что хотела получить Россия именно для того, чтобы вернуться после выборов к теме интеграции. Она началась активно в конце 2018 года, и в 2019 году шли очень интенсивные переговоры по дорожным картам. Тогда переговоры застопорились в конце 2019 - начале 2020 года, потому что Лукашенко спокойно говорил нет на все предложения Москвы, которые, по его мнению, ущемляли суверенитет. Поэтому возникла пауза и все ждали, чем закончатся выборы. И России было выгодно, чтобы они закончились его ослаблением. Именно так и произошло. Лукашенко ослаб, а Россия, взамен на политическую поддержку, вновь закрутили переговорный процесс. Так что сейчас переговоры продолжаются – обсуждают союзные программы.
Если говорить об итогах последней встречи, то свести это можно к тому, что в какой-то степени этот конфликт, разразившийся с Западом, помог Лукашенко достигнуть каких-то точечных договоренностей. Это касается "Белавиа", транша, компенсации по налоговым маневрам… Но в долгосрочной перспективе, а это самое главное, понятно, что Лукашенко сложнее стало отстаивать те позиции, которые он считает важными.
Об оппозиции
В Беларуси уже витала всеобщая депрессия по поводу того, что лобовое столкновение с авторитарным режимом, ожидаемо привело к победе авторитарного режима, который дубинками показал свою силу. Чуда не случилось, несмотря на то, что некоторые лидеры оппозиции почти полгода это обещали. Но тут произошел этот инцидент с самолетом…
Для стана оппозиции за рубежом этот инцидент стал энергайзером. О них постепенно стали забывать, Беларусь ушла с первых позиций в информационных лентах и заголовках. Уже в Брюсселе, насколько мне известно, некоторые члены стали подумывать о том, как быть с санкциями и как бы от них уйти… А сейчас опять – Беларусь везде в топе. По показателям медийной активности этот всплеск превысил даже тот, что был в августе прошлого года. И это означает, что к оппозиционным структурам и к Тихановской в первую очередь, опять повышенное внимание. Но толку от всего этого ноль.
Об обещанном европейском финансировании
Эту тему даже сложно обсуждать всерьез. Это просто какая-то магическая цифра в 3 миллиарда. Помню, в 2010 году, за несколько недель до выборов, приезжал в Беларусь тогдашний польский министр иностранных дел Сикорский, в сопровождении министра иностранных дел Германии Вестервелле, тогда тоже говорили: проведите выборы красиво, и мы вам обеспечим 3 миллиарда евро поддержки. Никто до сих пор не понимает, откуда тогда взялась эта цифра. И сейчас она тоже фигурирует. По сути речь идет о том, что в демократической Беларуси вновь разморозятся все программы взаимодействия и сотрудничества – все то, что последние годы работало. При желании там можно насчитать и больше, чем 3 млрд. Это такие вещи, что можно и триллион пообещать. Это россиянам надо быть осторожными с обещаниями и цифрами – потому что потом Лукашенко возьмет за глотку, и не отпустит. А здесь можно все, что хочешь обещать.