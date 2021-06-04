Как жыве Беларусь? ⟩ Лебединая песня Романа Протасевича

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" ФОТО: Пресс-фото

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог".

О Протасевиче

Задержание Протасевича – это как гром среди ясного неба. Начиная с августа все то, что происходило внутри страны, привело к очень сильному ухудшению отношений с Западом, но в плане санкционного воздействия, мы не переходили к настоящим экономическим санкциям, по крайней мере со стороны европейцев. Но то, что произошло сейчас, это самое худшее, что только можно было придумать, потому что речь не только о том, что что-то случилось с самолетом, который летел между двумя столицами ЕС, но и затрагивается очень болезненный нерв, который сохранился еще со времен сбития малайзийского лайнера над Украиной.

Неудивительно, что это вызвало такую реакцию. К тому же это произошло в тот момент, когда можно было ожидать наихудшей реакции для Беларуси – буквально накануне встречи Европейского совета, где эту тему поставили первым пунктом для обсуждения. И уже по решению Евросовета ясно, что эта тема задела очень серьезный нерв: потому что первым пунктом решения по Беларуси шла речь о необходимости расширять и серьезно ужесточать санкций, и лишь вторым – что нужно начать расследование. То есть понятно, что если расследование стоит на втором месте, то политическое решение уже принято.

Поэтому сейчас неизбежно, что санкционные решения в рамках четвертого пакета либо пятого, будут более существенными, что были бы без этого инцидента. Четвертый пакет собирались принимать в любом случае, но теперь он будет видоизменен.

Насколько это затянется? У меня пока нет ответа. Остается еще много неизвестных, которые так или иначе скажутся на этих решениях. Вероятность того, что какие-то меры воздействия будут не очень долгосрочными, мне кажется существенной. От санкций против "Белавиа" напрямую страдают обычные люди, об этом сейчас все больше и больше в соцсетях начинают говорить. Я даже смотрю по риторике некоторых представителей оппозиционных структур. Они как бы уже сами начинают открещиваться, что, мол, не призывали к такого рода воздействию. Хотя, на самом деле, призывали: достаточно посмотреть, что они говорили в первые часы после инцидента. Всем понятно, что это абсолютно не то решение, которое хотели бы видеть люди…

Пока сложно сказать, как будет дальше – есть много неизвестных переменных, которые по-разному могут сложиться в ближайшие недели: в том числе встреча Путина и Байдена, хотя я от нее ничего не ожидаю в плане Беларуси, но каким-то образом она все-таки может сказаться. И есть еще много нюансов.

О санкциях

По каким-то секторам будут приняты санкции, но не думаю, что это будет такой тотальный сокрушительный удар. Обсуждалось очень много вариантов – и Беларуськалий, и нефтянка, в том числе были и такие идеи, что надо перекрыть газопровод Ямал – Европа, и этим не только Беларусь наказать, но и Россию заставить экспортировать через территорию Украины… Сами понимаете, какая будет реакция со стороны России. Вряд ли кто-то захочет в это ввязываться в Европейском Союзе. Конечно, что-то примут, но одно дело, это быстрое эмоциональное политическое решение, которое делает неизбежным какие-то последующие санкции, другое дело, проработка конкретного пакета, когда возникает больше мыслей и все 27 членов ЕС должны на это согласиться – должен быть консенсус.

О российско-белорусских отношениях

На российско-белорусские отношения все это оказывает двоякое, противоречивое влияние. С одной стороны понятно, что в результате этой истории белорусская власть будет еще более ослаблена в плане международных возможностей. Это значит, что в конкретных двусторонних переговорах с Россией будет тяжелее и поле для маневров будет все меньше. С другой стороны, это может помочь Лукашенко здесь и сейчас достичь какие-то дополнительные договоренности с Путиным. Это классика белорусско-российских отношений, которая была хорошо видна в предыдущие годы. Например, на днях Лукашенко сказал, что российские власти принципиально согласились на то, чтобы компенсировать потери Беларуси, возникающие в результате российского налогового маневра, связанного с режимом добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов.

В том, что Лукашенко зачастил к Путину, нет ничего удивительного. На фоне всего того, что мы видим и слышим в СМИ, продолжается работа по двусторонней интеграции. Была тоже странная история, на волне политического кризиса в Беларуси в прошлом году, когда многие не самые умные и далеко смотрящие аналитики и комментаторы говорили о том, что вообще не надо брать в расчет белорусско-российские отношения, когда речь идет о внутреннем конфликте. Мол, надо давить Лукашенко, и даже если мы его не додавим – не важно. А правда заключается в том, что ослабленный Лукашенко – это то, что хотела получить Россия именно для того, чтобы вернуться после выборов к теме интеграции. Она началась активно в конце 2018 года, и в 2019 году шли очень интенсивные переговоры по дорожным картам. Тогда переговоры застопорились в конце 2019 - начале 2020 года, потому что Лукашенко спокойно говорил нет на все предложения Москвы, которые, по его мнению, ущемляли суверенитет. Поэтому возникла пауза и все ждали, чем закончатся выборы. И России было выгодно, чтобы они закончились его ослаблением. Именно так и произошло. Лукашенко ослаб, а Россия, взамен на политическую поддержку, вновь закрутили переговорный процесс. Так что сейчас переговоры продолжаются – обсуждают союзные программы.

Если говорить об итогах последней встречи, то свести это можно к тому, что в какой-то степени этот конфликт, разразившийся с Западом, помог Лукашенко достигнуть каких-то точечных договоренностей. Это касается "Белавиа", транша, компенсации по налоговым маневрам… Но в долгосрочной перспективе, а это самое главное, понятно, что Лукашенко сложнее стало отстаивать те позиции, которые он считает важными.

Об оппозиции

В Беларуси уже витала всеобщая депрессия по поводу того, что лобовое столкновение с авторитарным режимом, ожидаемо привело к победе авторитарного режима, который дубинками показал свою силу. Чуда не случилось, несмотря на то, что некоторые лидеры оппозиции почти полгода это обещали. Но тут произошел этот инцидент с самолетом…

Для стана оппозиции за рубежом этот инцидент стал энергайзером. О них постепенно стали забывать, Беларусь ушла с первых позиций в информационных лентах и заголовках. Уже в Брюсселе, насколько мне известно, некоторые члены стали подумывать о том, как быть с санкциями и как бы от них уйти… А сейчас опять – Беларусь везде в топе. По показателям медийной активности этот всплеск превысил даже тот, что был в августе прошлого года. И это означает, что к оппозиционным структурам и к Тихановской в первую очередь, опять повышенное внимание. Но толку от всего этого ноль.

Об обещанном европейском финансировании

Эту тему даже сложно обсуждать всерьез. Это просто какая-то магическая цифра в 3 миллиарда. Помню, в 2010 году, за несколько недель до выборов, приезжал в Беларусь тогдашний польский министр иностранных дел Сикорский, в сопровождении министра иностранных дел Германии Вестервелле, тогда тоже говорили: проведите выборы красиво, и мы вам обеспечим 3 миллиарда евро поддержки. Никто до сих пор не понимает, откуда тогда взялась эта цифра. И сейчас она тоже фигурирует. По сути речь идет о том, что в демократической Беларуси вновь разморозятся все программы взаимодействия и сотрудничества – все то, что последние годы работало. При желании там можно насчитать и больше, чем 3 млрд. Это такие вещи, что можно и триллион пообещать. Это россиянам надо быть осторожными с обещаниями и цифрами – потому что потом Лукашенко возьмет за глотку, и не отпустит. А здесь можно все, что хочешь обещать.