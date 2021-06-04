Фото ⟩ 33-летняя Юлианна Караулова родила первенца
33-летняя певица Юлианна Караулова и продюсер Андрей Черный впервые стали родителями. Знаменитости сообщили подписчикам в соцсетях, что у них родился сын.
33-летняя певица Юлианна Караулова и продюсер Андрей Черный впервые стали родителями. Знаменитости сообщили подписчикам в соцсетях, что у них родился сын.
В Imnstagram-аккаунте певица опубликовала снимки из роддома.
"Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем", – обратилась к малышу Караулова.
Исполнительница поблагодарила персонал роддома. По словам Юлианны, благодаря медикам ее встреча с ребенком получилась идеальной.
Сына назвали Сашей: "Добро пожаловать в этот мир, Алекс, Александр или Александр Андреевич", - подписал фото Черный.
Караулова некоторое время не рассказывала поклонникам, что ждет сына. Она также признавалась, что немного расстроилась, когда узнала пол будущего ребенка: "Наверное, это гормональное. Но сейчас я счастлива, что именно все так и есть".
Отношения Юлианны Карауловой и Андрея Черного начались около 8 лет назад, до романа артистка и продюсер были друзьями. В 2016 году Андрей сделал спутнице предложение во время съемок новогоднего концерта на катке.