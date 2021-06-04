За сутки выявлено 259 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 219,2

За сутки выявлено 259 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 219,2Дополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19, скончались десять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19, скончались десять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 230,7 до 219,2 случая.
За последние сутки проведено 10 774 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,4%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразился 134 421 человек, скончались 2402 больных.