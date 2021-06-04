За сутки выявлено 259 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 219,2

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет.

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 230,7 до 219,2 случая.

За последние сутки проведено 10 774 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,4%.