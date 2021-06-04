Пт, 4.06.2021
Вакцинировали первые полмиллиона жителей Латвии Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

За сутки выявлено 259 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 219,2
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Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19, скончались десять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет.

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 230,7 до 219,2 случая.

За последние сутки проведено 10 774 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,4%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразился 134 421 человек, скончались 2402 больных.

 
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