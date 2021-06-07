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Мифы умирают с трудом, и история 20 века — не исключение из этого правила. Новый сезон основанного на архивных документах документального сериала «История без прикрас», который стартует 7 июня на канале Viasat History, снова перенесёт нас в основные исторические моменты 20 века и представит их под необычным углом для нового и более вдумчивого толкования.

Британская империя: модель деколонизации?

Бытует представление, что британская деколонизация была мирным, образцовым процессом, проходившим по договоренности сторон. Считается, что, в отличие от других колониальных держав, которые цеплялись за свои империалистические мечты, правительство Его, а позже Ее Величества предложило народам, находившимся под его властью, мирный переход к независимости. И всё же... Деколонизация Соединенного Королевства не была легкой. Жестокими репрессиями, депортациями, концентрационными лагерями и гражданскими войнами британская корона старалась удержать свои колониальные завоевания, пока не была вынуждена от них отказаться... нередко в результате большого кровопролития!

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Швейцария и Вторая мировая война: образцовый нейтралитет?

История завещала нам образ Швейцарии как страны, которой удавалось сохранять образцовый нейтралитет во время Второй мировой войны. И всё же... С 1939 по 1945 гг. эта крошечная Конфедерация отказалась от своих легендарных ценностей, поскольку бизнес — как обычно — был поставлен выше других соображений. Стране удалось сохранить нейтралитет за счёт того, что были попраны её основополагающие принципы, даже когда такие уступки ставили под сомнение честь всего государства.

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Иоанн Павел II: современный папа римский?

Последующие поколения запомнили Иоанна Павла II как идущего в ногу со временем папу римского, который защищал идеалы свободы. Выступая в защиту сторонников традиционных нравственных ценностей перед реформаторами, святой отец останавливал движение (в сторону свободы) в развивающихся странах — в частности, в Латинской Америке. Предпочитая беспорядкам сохранение несправедливости, он также покрывал различные скандалы внутри той самой организации, которая считается воплощением образцовой морали. О нём говорили, что он мог сурово расправиться с теми, кто был несогласен с ним, и занимал очень жёсткую позицию по отношению к определённым житейским вопросам — например, таким, как вопрос контрацепции. Папа римский, ускоренная процедура канонизации которого скрывает многочисленные серые пятна его биографии...

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Денацификация послевоенной Германии: был ли этот процесс успешным?

У последующих поколений сложился образ успешной денацификации Германии после Второй мировой войны под руководством союзников, которую затем продолжили сами немцы. Считается, что этот процесс надёжно избавил немецкое общество от язв фашизма, тоталитаризма и авторитаризма до такой степени, что современная Германия стала образцом толерантного и демократического общества. И всё же... Эта масштабная чистка была далеко не такой удачной; напротив, в ходе её осуществления столкнулись со множеством тупиковых ситуаций, и многие проблемы остались неохваченными.

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Рональд Рейган: некомпетентный президент?

У последующих поколений сложился неприглядный образ президента Рейгана как актёра второсортных фильмов с ограниченными умственными способностями, который предпочитал лишний раз вздремнуть вместо того, чтобы читать доклады и сводки, и изображать ковбоя на своём ранчо вместо того, чтобы серьёзно относиться к своим обязанностям президента Соединённых Штатов Америки. Во всех областях государственной жизни — от дипломатии до экономики — президент просто ошеломлял вашингтонских политиков своими крайне скудными базовыми познаниями. Образ одного из самых популярных и противоречивых президентов в американской истории — это скорее карикатура на него самого.

ФОТО: Пресс-фото

В новом сезоне документального сериала «История без прикрас» каждый исторический миф или образ будет разобран на составные части, чтобы сравнить, проанализировать и вывести на свет подлинную историческую действительность, раскрывая истинные причины её зарождения и развития. Зрители будут с удивлением наблюдать, как у них на глазах рушатся легенды; но этот процесс также поможет создать всеобъемлющее понимание конкретной темы, образа или исторического периода — смотрите только на канале Viasat History с 7 июня, по будним дням в 22:00.