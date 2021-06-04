Фото ⟩ За кулисами съемок картины Warhunt с Микки Рурком и другими звездами

Вместе с латвийскими звездами в фильме снимались Микки Рурк, Джексон Рэтбоун, Робьерт Неппер. Режиссером стал Мауро Борелли.

Картина Warhunt - это военный триллер о Второй мировой войне. Много сцен были сняты в латвийском этнографическом музее под открытым небом, в лигатненских лесах, Болдерае и других местах.

Съемки длились полгода и столько же ушло на монтаж картины и обработку. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Фильм создан при поддержке краудфандинговой платформы Crowdestor, в него было вложено 1,7 миллиона евро, привлеченных от 2 тысяч инвесторов со всей Европы.

В проекте приняли участие латвийские актеры Дайнис Грубе, Рихард Леперс, Юрис Дьякандов и Иева Сеглиня. Продюсеры фильма - Игорь Пронин и Юлия Зайцева из Латвийской ассоциации продюсеров Forma Pro Films.