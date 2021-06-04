Пт, 4.06.2021
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Тима Белорусских, певец

Фото ⟩ За кулисами съемок картины Warhunt с Микки Рурком и другими звездами

ФОТО: publicitātes

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Риге находился голливудский актер Микки Рурк. Сейчас стало известно, что он принимал участие в съемках картины Мауро Борелли Warhunt. Съемки завершены. Заглянем за кулисы! 

Вместе с латвийскими звездами в фильме снимались Микки Рурк, Джексон Рэтбоун, Робьерт Неппер. Режиссером стал Мауро Борелли. 

Картина Warhunt - это военный триллер о Второй мировой войне. Много сцен были сняты в латвийском этнографическом музее под открытым небом, в лигатненских лесах, Болдерае и других местах.

Съемки длились полгода и столько же ушло на монтаж картины и обработку. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Фильм создан при поддержке краудфандинговой платформы Crowdestor, в него было вложено 1,7 миллиона евро, привлеченных от 2 тысяч инвесторов со всей Европы.

В проекте приняли участие латвийские актеры Дайнис Грубе, Рихард Леперс, Юрис Дьякандов и Иева Сеглиня. Продюсеры фильма - Игорь Пронин и Юлия Зайцева из Латвийской ассоциации продюсеров Forma Pro Films.

Галерея: Съемки фильма Warhunt

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