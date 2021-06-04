Видео ⟩ Облиться молоком, обмазаться десертом: эстонские тиктокеры творят беспредел в продуктовых магазинах

В TikTok появилось несколько видео, которые вызвали бурное возмущение людей: молодой человек берет пакеты с молоком в магазине Maxima и обливается молоком, стоя в магазине. На другом видео тот же юноша уже в Rimi, он берет с полок жидкий порошок для стирки и выливает его по полу магазина, чтобы потом проехаться по этой дорожке животом. Вскоре видео были удалены, но все что попадает в интернет, остается там навсегда.

Видео: ролики эстонских тиктокеров

Видео были выложены на канале _tallinn_vlog_, подпись к которому гласит "Обезбашенные в Таллинне", что неудивительно, судя по другим видео на том же канале, подростки постоянно ведут себя вызывающим образом и учиняют хаос, когда их снимает камера.

Пресс-секретарь Maxima Максим Тууль подтвердил, что одно из видео действительно было снято в магазине Maxima и за молоко не заплатили. "Мужчина после съемки успел сбежать из магазина раньше, чем его поймали охранники. В дальнейшем расследовании нам поможет полиция", - добавил Тууль.

Реакция магазинов

Пресс-секретарь уточнил, что в 2020 году был подобный случай с тортом, когда молодые парни для видео измазали себя десертом. Разница между двумя случаями в том, что хотя в тот раз пол магазина также был запачкан, но прежде чем снять видео, за торт молодые люди заплатили.

Пресс-секретарь сети Rimi Катрин Батс подтвердила, что им известно, что данное видео распространялось в сети. Сеть магазинов воспринимает поведение этого молодого человека как порчу товара. Rimi уже подал заявление в полицию для установления личности юноша. "После установления личности человека у Rimi будет право востребовать возмещение ущерба в рамках гражданского судопроизводства", - добавила Батс.