Кто не пришел на матч Россия - Беларусь, или О событиях этой недели с ударной дозой иронии

Жаль, что одиночку картонными болельщиками не окружили, было бы хоть с кем подраться человеку "Эй, ты, да ты, дурилка картонная, твоя мама такая толстая, что на ее изготовление ушел гектар леса!". А вообще интересно - дорого ли обошелся Латвии этот чемпионат? Наверное, не очень - всего каких пару месяцев к пенсионному возрасту.

А вот в Вильнюсе на днях разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что на части литовских коллекционных монет вместо "Свобода, единство, благополучие" по ошибке выбили надпись "Боже, храни Латвию". Поднялся настоящий кипиш - толпы возмущенных, извинения банка. Это все чудесно, но мы вот не понимаем - ошибка произошла от того, что наши страны снова перепутали или даже литовцы понимают, что Латвии без божьей помощи не обойтись?

Интересная новость -

в Telegram запустили чат-бот для отмаливания грехов после просмотра фильмов для взрослых.

Сервис предлагает пользователю молитвы, на чтение которых нужно потратить столько же времени, сколько занял просмотр видео пикантного содержания. Не, ну идея классная, 1,5 минуты в день можно и на одухотворение потратить! А вообще, интересная тенденция - искусственный интеллект начинает занимать самые необычные должности, даже на место священника уже нашелся бот. Так и до остальных недолго! Правда, нам кажется, что только управленцем искусственный интеллект не смог бы стать. Это же столько труда е зарплату высокую получать, мебель выбирать, да во флагах разбираться!

Кстати, прекрасная новость пришла из Италии - местный художник продал скульптуру за 15 тысяч евро. Казалось бы, ничего необычного, но вся интрига в том, что скульптура эта... барабанная дробь - невидимая! Налоговая в этот момент такая - я что для вас какая-то шутка? Блин, ну кто там говорил, что Квадрат Малевича - это переоцененная фигня? Он, по крайней мере, реален и пользу приносит - дырку на обоях загораживает. А это?! Скульптор еще и уточнил, чтобы ее "поставить", нужно освободить на полу пространство 1,5×1,5 метра. Конечно-конечно, и доставляла скульптуру на дом парочка мимов! Зато мы наконец поняли - у людей-то зарплата на самом деле огромная, просто половина из нее невидимая.

Ну, а мы, отдел маркетинга и соломенных шляпок Balticom, с удивлением заметили, что наконец пришло лето! Лучше бы, конечно, пришли деньги. Но уже как есть. Раньше мы хотели в офис, а теперь хотим обратно на удаленку. Ведь работа на пляжном шезлонге - это формально тоже удаленка, да? Короче, мы очень хотим на море... но пока у нас только море работы.

А вам где нравится отдыхать - в Юрмале или Саулкрастах?