МИД Беларуси заявил об ответных санкциях против США

"В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, - сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. - Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию" (USAID).

"Меры - точечные и призваны послать Вашингтону четкий сигнал о бесперспективности давления на Беларусь", - заявили ведомстве.

Напомним, 3 июня вступили в силу возобновленные санкции США в отношении концерна "Белнефтехим" и ряда его предприятий.

Кроме того, Вашингтон временно прекращает действие соглашения об авиасообщении с Беларусью.