МИД Беларуси заявил об ответных санкциях против США
3 июня в МИД Беларуси объявили о введении ответных санкций в отношении США.
3 июня в МИД Беларуси объявили о введении ответных санкций в отношении США.
"В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, - сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. - Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию" (USAID).
"Меры - точечные и призваны послать Вашингтону четкий сигнал о бесперспективности давления на Беларусь", - заявили ведомстве.
Напомним, 3 июня вступили в силу возобновленные санкции США в отношении концерна "Белнефтехим" и ряда его предприятий.
Кроме того, Вашингтон временно прекращает действие соглашения об авиасообщении с Беларусью.
Посол США в Беларуси Джули Фишер работает из Вильнюса.