Пт, 4.06.2021
Я знал, что если мне придется сесть, то я лучше отсижу. Я не смогу всю жизнь бегать из-за своей глупости. Тима Белорусских, певец
Тима Белорусских, певец

МИД Беларуси заявил об ответных санкциях против США

Александр Лукашенко ФОТО: Pavel Orlovsky/BelTA Pool Photo via AP)

3 июня в МИД Беларуси объявили о введении ответных санкций в отношении США.

"В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, - сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. - Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию" (USAID).

"Меры - точечные и призваны послать Вашингтону четкий сигнал о бесперспективности давления на Беларусь", - заявили ведомстве.

Напомним, 3 июня вступили в силу возобновленные санкции США в отношении концерна "Белнефтехим" и ряда его предприятий.

Кроме того, Вашингтон временно прекращает действие соглашения об авиасообщении с Беларусью.

Посол США в Беларуси Джули Фишер работает из Вильнюса.

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