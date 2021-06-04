В Латвии оформлено 194 000 цифровых сертификатов Covid-19

Всего оформлено более 162 000 сертификатов о вакцинации от Covid-19, более 19 000 сертификатов по результатам проведенного лабораторных анализов на Covid-19 и более 12 000 сертификатов по факту перенесенного коронавируса.

На данный момент пользователи посетили новый сайт covid19sertifikats.lv более 467 000 раз.

Как сообщалось ранее, с 1 июня этого года в Латвии началось использование цифровых сертификатов Covid-19, которые предоставляют населению возможность подтвердить вакцинацию от Covid-19, результат проведенного лабораторного теста на Covid-19 или факт того, что человек переболел Covid-19. Латвийцы могут просматривать свои цифровые сертификаты Covid-19 на сайте covid19sertifikats.lv.