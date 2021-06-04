Полиция Парижа задержала российскую теннисистку на "Ролан Гаррос"
В Париже задержали 26-летнюю российскую теннисистку Яну Сизикову, которая подозревается в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции по теннису. Об этом сообщает Le Parisien.
В Париже задержали 26-летнюю российскую теннисистку Яну Сизикову, которая подозревается в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции по теннису. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным источника, задержание произошло вечером 3 июня после матча первого круга женского парного разряда, в котором Сизикова вместе с Екатериной Александровой проиграла австралийкам Айле Томлянович и Сторм Сандерс (1:6, 1:6). Однако подозрения не связаны с нынешним турниром.
Le Parisien сообщает, что Сизикова находится под следствием с октября 2020 года. Парижская прокуратура обвиняет её в "организованном мошенничестве" и "активной и пассивной спортивной коррупции".
Российская теннисистка подозревается в договорном матче на "Ролан Гаррос", который был сыгран 30 сентября 2020 года в первом круге в парном разряде. Тогда Сизикова и американка Мэдисон Бренгл проиграли представительницам Румынии Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг (6:7, 4:6).
Этот матч привлёк внимание прокуратуры из-за подозрительных ставок в пятом гейме второго сета - на то, что Сизикова и Бренгл проиграют этот гейм, в разных букмекерских конторах по всему миру было поставлено несколько десятков тысяч евро. В итоге Сизикова и Бренг действительно проиграли гейм.
Тот самый гейм, за который задержали российскую теннисистку:
Яна Сизикова является победительницей одного турнира WTA в парном разряде, а также чемпионкой летней Универсиады 2019 года в миксте. В настоящее время Яна Сизикова занимает 765-е место в одиночном разряде и 101-е - в парном.