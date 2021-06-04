Полиция Парижа задержала российскую теннисистку на "Ролан Гаррос"

По данным источника, задержание произошло вечером 3 июня после матча первого круга женского парного разряда, в котором Сизикова вместе с Екатериной Александровой проиграла австралийкам Айле Томлянович и Сторм Сандерс (1:6, 1:6). Однако подозрения не связаны с нынешним турниром.

Le Parisien сообщает, что Сизикова находится под следствием с октября 2020 года. Парижская прокуратура обвиняет её в "организованном мошенничестве" и "активной и пассивной спортивной коррупции".

Российская теннисистка подозревается в договорном матче на "Ролан Гаррос", который был сыгран 30 сентября 2020 года в первом круге в парном разряде. Тогда Сизикова и американка Мэдисон Бренгл проиграли представительницам Румынии Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг (6:7, 4:6).

Этот матч привлёк внимание прокуратуры из-за подозрительных ставок в пятом гейме второго сета - на то, что Сизикова и Бренгл проиграют этот гейм, в разных букмекерских конторах по всему миру было поставлено несколько десятков тысяч евро. В итоге Сизикова и Бренг действительно проиграли гейм.

Тот самый гейм, за который задержали российскую теннисистку: