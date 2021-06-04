Борьба со страхом: волонтеры выступают против дезинформации о Covid-19

Ситуация казалось бы лучше, чем, например, полгода назад - вакцины есть, и параллельно с вакцинацией приоритетных групп начата и общая вакцинация.

Однако вызывает беспокойство тот факт, что часть населения по-прежнему отрицает опасность вируса, есть и те, кто категорически выступают против вакцинации, распространяя различные истории, призывающие людей не вакцинироваться.

Волонтерские движения #vieglipalīdzēt и Kopā pret Covid (#Легко помочь и "Вместе против Covid") объединили усилия и предлагают всем, заинтересованным в получении коллективного иммунитета, быстрее принять участие в борьбе с дезинформацией и стать э-волонтером. По словам волонтера Kopā pret Covid, это движение возникло в декабре прошлого года, когда люди, протестующие против ограничений, собрались в Риге на набережной 11 ноября, рассказывая различные истории о "Ковидной афере" и распространяя мифы о ношении масок и т.п.

"Это был сигнал - мы поняли, что дезинформация больше не является нишевым явлением, вызывающим интерес, дезинформация действительно влияет на наше общество. Да - есть люди, которые так думают. Мы видим, что сопротивление, как вакцинации, так и ограничениям все еще существует. Во время этого протеста в информационном пространстве не было ничего, что могло бы создать противовес, чтобы люди поняли, что же происходит на самом деле. Были простые ограничения, говорили - сейчас будем носить маски, теперь будем делать так, будем ждать вакцины, и было ощущение, что люди и страна двигаются в разных направлениях, каждый живет в своем информационном пространстве, и никто эту проблему по-настоящему не решает", - отметила волонтер.

Мифы и борьба с ними

Сначала вместе с единомышленниками был открыт Telegram-канал, затем была создана страница в Facebook, которая в первый же день собрала около 500 фолловеров, а в течение недели их было уже около 1000. Затем рост аудитории замедлился, но интерес не иссяк. Основная задача страницы - победить пандемию, чтобы мы все смогли бы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.