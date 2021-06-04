Пт, 4.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Борьба со страхом: волонтеры выступают против дезинформации о Covid-19

ФОТО: Пресс-фото

В социальных сетях, и в различных официальных СМИ по-прежнему встречаются опасения врачей, эпидемиологов и других специалистов, которые задают вопрос - сможем ли мы достигнуть коллективного иммунитета и вернуться к нормальной жизни в этом году.

Ситуация казалось бы лучше, чем, например, полгода назад - вакцины есть, и параллельно с вакцинацией приоритетных групп начата и общая вакцинация.

Однако вызывает беспокойство тот факт, что часть населения по-прежнему отрицает опасность вируса, есть и те, кто категорически выступают против вакцинации, распространяя различные истории, призывающие людей не вакцинироваться.

Волонтерские движения #vieglipalīdzēt и Kopā pret Covid (#Легко помочь и "Вместе против Covid") объединили усилия и предлагают всем, заинтересованным в получении коллективного иммунитета, быстрее принять участие в борьбе с дезинформацией и стать э-волонтером. По словам волонтера Kopā pret Covid, это движение возникло в декабре прошлого года, когда люди, протестующие против ограничений, собрались в Риге на набережной 11 ноября, рассказывая различные истории о "Ковидной афере" и распространяя мифы о ношении масок и т.п.

"Это был сигнал - мы поняли, что дезинформация больше не является нишевым явлением, вызывающим интерес, дезинформация действительно влияет на наше общество. Да - есть люди, которые так думают. Мы видим, что сопротивление, как вакцинации, так и ограничениям все еще существует. Во время этого протеста в информационном пространстве не было ничего, что могло бы создать противовес, чтобы люди поняли, что же происходит на самом деле. Были простые ограничения, говорили - сейчас будем носить маски, теперь будем делать так, будем ждать вакцины, и было ощущение, что люди и страна двигаются в разных направлениях, каждый живет в своем информационном пространстве, и никто эту проблему по-настоящему не решает", - отметила волонтер.

Мифы и борьба с ними

Сначала вместе с единомышленниками был открыт Telegram-канал, затем была создана страница в Facebook, которая в первый же день собрала около 500 фолловеров, а в течение недели их было уже около 1000. Затем рост аудитории замедлился, но интерес не иссяк. Основная задача страницы - победить пандемию, чтобы мы все смогли бы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

"Так как ограничения не могут быть бесконечными, все уже от них устали, они мешают экономике, поэтому единственный выход - вакцинация", - заявила представитель движения Kopā pret Covid. Именно поэтому сейчас основное внимание уделяется развенчанию мифов о вакцинации. Те добровольцы, которые посвятили большое количество времени исследованию дезинформации, выяснили, что ее появление было связано не только с убеждениями некоторых людей, распространяемыми в общественном пространстве, но и с попытками некоторых политиков дестабилизировать нынешнее правительство, указывая на ошибки и неудачи. В частности, та часть общества, которая активно и публично выступает против вакцинации против Covid-19 и распространяет различные мифы о вакцинах, может быть связана с гомеопатическим бизнесом, эзотерикой и холистической медициной, другими словами, это конкурентная борьба с крупным фармацевтическим бизнесом, которая существовала и раньше. Пандемия, вызванная Covid-19, создала очень благоприятную среду для распространения подобных мнений, особенно в рядах противников вакцины. Недоверие к вакцинам также в значительной степени основывается на том, что вакцины были разработаны достаточно быстро, но это можно объяснить тем фактом, что варианты коронавируса изучались около десяти лет, когда бушевали региональные эпидемии SARS и MERS. Более того, на этот раз пандемия носит не локальный, а глобальный характер, поэтому обычные препятствия на пути разработки вакцины - отсутствие финансирования и добровольцев - можно было устранить быстрее.

Это означает, что вакцины, которые в настоящее время предлагаются людям, были тщательно протестированы - проблема в том, чтобы эта информация была понята и принята.

Говоря о буре, которая поднялась в социальных сетях по поводу побочных эффектов вакцинации, представители Kopā pret Covid заметили: "Ясно, что при приеме любого лекарства могут быть некоторые побочные эффекты, также понятно то, как работают социальные сети и как люди формируют свое мировоззрение. Достаточно одного случая, когда с кем-то что-то случилось, и, несмотря на то, что согласно достоверной статистике, лишь у 0,0004% вакцинированных развился тромбоз из-за конкретной вакцины, что является очень небольшим процентом, человек чувствует, что он попадет в эту маленькую долю процента, проиграв в этой лотерее. Мы больше боимся проиграть, чем готовы рискнуть ради выигрыша. Мы не готовы рисковать, даже если нам говорят, что есть небольшая, крошечная вероятность того, что это небезопасно, хотя это возможно с любым лекарством".

Очень важно понять, откуда взялась совершенно необоснованная теория о том, что вакцинированные люди влияют на невакцинированных, особенно женщин, вызывая у них как нарушения менструального цикла, так и спонтанные аборты. Некая дама сделала около двадцати скриншотов переписки с женщинами, которые контактировали с вакцинированными людьми, а затем описала данные симптомы. Переписка была размещена в социальных сетях, что стало еще одним мнимым подтверждением правоты противников вакцинации. Эта публикация создает обманчивое впечатление, что есть еще много людей с подобным мнением, но по сути это просто непроверенная информация в социальных сетях - неизвестно, кто эти 20 человек, реальные ли это люди или анонимные аккаунты в социальных сетях. Ведь все может быть - возможно, вся эта информация создается с помощью фотошопа. Однако этот нарратив, зародившийся в Соединенных Штатах, очень быстро распространился по миру.

Целенаправленная работа с русскоязычной аудиторией

В настоящее время Kopā pret Covid целенаправленно работает напрямую с русскоязычной аудиторией, каждую неделю организуя онлайн-дискуссию в Facebook с участием разных экспертов. Следующая встреча состоится 20 мая и будет посвящена иммунитету, а затем, вероятно, состоится обсуждение опыта другой европейской страны в отношении процесса вакцинации.

Представитель объединения волонтеров считает, что зачастую главной темой дезинформации становится сообщение о том, что государству нельзя доверять. На этого есть определенные причины, потому что у общественности уже имеется опыт, доказывающий, что правительству, политикам, лицам, принимающим решения, не всегда можно доверять. Эту мысль повторяли и журналисты, потому что в демократическом обществе обмен информацией между общественностью и политиками происходит следующим образом - журналисты критикуют, а специалисты по связям с общественностью, представляющие государственные организации, объясняют. Если специалисты не умеют общаться с людьми на их родном языке, как это умеют делать некоторые политики, тогда и возникает ситуация, когда люди привыкают слышать что правительство плохое, что все только воруют и думают только о себе. На этом фоне вакцинация также многим кажется подозрительной, поскольку вакцины против Covid-19 бесплатны, вызывая подозрение и недоверие у многих людей – ведь им трудно понять, что здоровое, экономически функционирующее общество важно для правительства. Таким образом, недоверие способствует ложной интерпретации различных фактов, дополняя тему или нарратив дезинформации.

"Мы хотим, чтобы информация, которая создает противовес или альтернативу дезинформации, также распространялась и среди русскоязычных жителей нашей страны. Наша цель - охватить эту аудиторию, потому что в Латвии есть проблемы с ее охватом, иногда чисто бюрократические - например, газету о вакцинации нельзя было издать на русском языке, в то же время организация Vakcīnrealitāte могла издавать свой буклет на русском языке и бросать его во все почтовые ящики", - подчеркнули волонтеры.

Представители движения Kopā pret Covid заявили, что в настоящее время есть координатор сообщества, задача которого работать с волонтерами, свободно владеющими латышским, русским и английским языками. Важно понимать, что существуют разные информационные пространства, и это во многом определяет то, как люди воспринимают повседневную жизнь.

Зачем становиться э-волонтером?

Представители волонтерского движения #vieglipalīdzēt подчеркнули, что э-волонтеры должны принять участие в борьбе с дезинформацией, которая в последнее время стала серьезной проблемой в цифровой среде. Волонтеры признали, что им не хватает помощников для перевода статей из надежных и проверенных источников и их публикации в социальных сетях, а также распространения достоверной информации, призывая к диалогу. Представители движений Kopā pret Covid и #vieglipalīdzēt подчеркивают, что без разговора, диалога, взаимного уважения и умения выслушать собеседника борьба с дезинформацией невозможна. "Факты не всегда воздействуют, верят историям", - говорят представители Kopā pret Covid. Слушать и задавать вопросы - это эффективно, но это очень медленный процесс. "Отношение к решению разных вопросов, политика и отношение к государству, а также то, насколько латвийское государство заботится о людях или не делает ничего - все это влияет на то, как следует строить предложения и обращаться к людям. Мы надеемся, что волонтеры помогут нам найти лучший подход - как говорить на понятном людям языке. Необходим диалог, потому что уже ясно, что если люди верят в некую дезинформацию, дело не в их интеллекте. Вовсе нет - дело в их страхах. Об этих страхах и нужно говорить, с ними нужно бороться", - говорят волонтеры.

Проект финансируется Фондом интеграции общества из государственного бюджета Латвии. Проект #vieglipalīdzēt - устойчивые решения местного сообщества для смягчения негативных последствий кризиса Covid-19.

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