Борьба со страхом: волонтеры выступают против дезинформации о Covid-19

Это означает, что вакцины, которые в настоящее время предлагаются людям, были тщательно протестированы - проблема в том, чтобы эта информация была понята и принята.
Говоря о буре, которая поднялась в социальных сетях по поводу побочных эффектов вакцинации, представители Kopā pret Covid заметили: "Ясно, что при приеме любого лекарства могут быть некоторые побочные эффекты, также понятно то, как работают социальные сети и как люди формируют свое мировоззрение. Достаточно одного случая, когда с кем-то что-то случилось, и, несмотря на то, что согласно достоверной статистике, лишь у 0,0004% вакцинированных развился тромбоз из-за конкретной вакцины, что является очень небольшим процентом, человек чувствует, что он попадет в эту маленькую долю процента, проиграв в этой лотерее. Мы больше боимся проиграть, чем готовы рискнуть ради выигрыша. Мы не готовы рисковать, даже если нам говорят, что есть небольшая, крошечная вероятность того, что это небезопасно, хотя это возможно с любым лекарством".
Очень важно понять, откуда взялась совершенно необоснованная теория о том, что вакцинированные люди влияют на невакцинированных, особенно женщин, вызывая у них как нарушения менструального цикла, так и спонтанные аборты. Некая дама сделала около двадцати скриншотов переписки с женщинами, которые контактировали с вакцинированными людьми, а затем описала данные симптомы. Переписка была размещена в социальных сетях, что стало еще одним мнимым подтверждением правоты противников вакцинации. Эта публикация создает обманчивое впечатление, что есть еще много людей с подобным мнением, но по сути это просто непроверенная информация в социальных сетях - неизвестно, кто эти 20 человек, реальные ли это люди или анонимные аккаунты в социальных сетях. Ведь все может быть - возможно, вся эта информация создается с помощью фотошопа. Однако этот нарратив, зародившийся в Соединенных Штатах, очень быстро распространился по миру.
Целенаправленная работа с русскоязычной аудиторией
В настоящее время Kopā pret Covid целенаправленно работает напрямую с русскоязычной аудиторией, каждую неделю организуя онлайн-дискуссию в Facebook с участием разных экспертов. Следующая встреча состоится 20 мая и будет посвящена иммунитету, а затем, вероятно, состоится обсуждение опыта другой европейской страны в отношении процесса вакцинации.
Представитель объединения волонтеров считает, что зачастую главной темой дезинформации становится сообщение о том, что государству нельзя доверять. На этого есть определенные причины, потому что у общественности уже имеется опыт, доказывающий, что правительству, политикам, лицам, принимающим решения, не всегда можно доверять. Эту мысль повторяли и журналисты, потому что в демократическом обществе обмен информацией между общественностью и политиками происходит следующим образом - журналисты критикуют, а специалисты по связям с общественностью, представляющие государственные организации, объясняют. Если специалисты не умеют общаться с людьми на их родном языке, как это умеют делать некоторые политики, тогда и возникает ситуация, когда люди привыкают слышать что правительство плохое, что все только воруют и думают только о себе. На этом фоне вакцинация также многим кажется подозрительной, поскольку вакцины против Covid-19 бесплатны, вызывая подозрение и недоверие у многих людей – ведь им трудно понять, что здоровое, экономически функционирующее общество важно для правительства. Таким образом, недоверие способствует ложной интерпретации различных фактов, дополняя тему или нарратив дезинформации.