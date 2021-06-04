"Это свирепствующая диктатура": Беларусь задержала автомобиль с дипломатической почтой Литвы

Как сообщает МИД Литвы, на пограничном переходе Мядининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура", - говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В пятницу, 4 июня, в МИД Литвы срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста.

Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны.

Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или содержаться под стражей ни в какой форме.

По словам Франса Тиммерманса, вице-президента Европейской комиссии (ЕК), находящегося с визитом в Литве, задерживая и не пропуская через границу литовскую дипломатическую почту, Беларусь нарушила даже нормы, признанные диктаторами приемлемыми.

"Белорусский режим становиться более неуправляемым. Основополагающие нормы дипломатии, которых во всем мире придерживаются даже диктаторы, неприемлемы для Беларуси. Единственный возможный ответ - это жесткость: мы должны занять твердую позицию в отношении Беларуси, мы должны четко понимать санкции, мы должны показать им, что такое поведение совершенно неприемлемо для Европы", - сказал он репортерам в Вильнюсе в пятницу, 4 июня.

Тиммерманс также подчеркнул, что ЕС полностью солидарен с Литвой и что комиссар Европейского Союза (ЕС) по внутренним делам Илва Йохансон консультируется с правительством Литвы по поводу инцидента в Мядининкай.