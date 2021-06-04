Пт, 4.06.2021
Самое главное, чтобы попадали в ноты. Лайма Вайкуле, певица
Лайма Вайкуле, певица

Настоящее лето! В субботу потеплеет до +25 градусов

ФОТО: LETA

В субботу, 5 июня, температура воздуха в Латвии поднимется до +22...+25 градусов, а на побережье при ветре с моря будет не больше +16...+21, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая переменная облачность. В основном днем и вечером в некоторых местах на востоке страны образуются дождевые облака, возможны грозы.

Ночью температура воздуха упадет до +8...+14 градусов.

В субботу в Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ночью при слабом северном ветре воздух остынет до +11...+13 градусов, днем потеплеет до +20 градусов, у моря до +18 градусов.

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