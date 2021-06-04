Настоящее лето! В субботу потеплеет до +25 градусов
В субботу, 5 июня, температура воздуха в Латвии поднимется до +22...+25 градусов, а на побережье при ветре с моря будет не больше +16...+21, прогнозируют синоптики.
В субботу, 5 июня, температура воздуха в Латвии поднимется до +22...+25 градусов, а на побережье при ветре с моря будет не больше +16...+21, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая переменная облачность. В основном днем и вечером в некоторых местах на востоке страны образуются дождевые облака, возможны грозы.
Ночью температура воздуха упадет до +8...+14 градусов.
В субботу в Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ночью при слабом северном ветре воздух остынет до +11...+13 градусов, днем потеплеет до +20 градусов, у моря до +18 градусов.