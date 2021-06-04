Пт, 4.06.2021
Вакцинировали первые полмиллиона жителей Латвии Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Главное за 4 июня ⟩ Самоизоляция из Великобритании, интервью Протасевича и отставка правления Rīgas centrāltirgus

ФОТО: Rus.TVNET

Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!

События дня:

Нил Ушаков может быть связан с белорусским табачным олигархом. Белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало новое расследование о коррупции в режиме белорусского диктатора Александра Лукашенко. В исследовании также указывается на возможную связь бывшего мэра Риги и нынешнего депутата Европарламента Нила Ушакова с близким Лукашенко белорусским бизнесменом Алексеем Олексиным.

Белорусский государственный телеканал ОНТ в программе "Марков. Ничего личного" выпустил интервью с арестованным в Минске бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Протасевич с 23 мая находится в белорусском СИЗО. Он сообщил, что чувствует себя "прекрасно". Как именно записывали интервью, неизвестно, ведь уже пять суток к Протасевичу не допускают адвоката. Неизвестно, говорил ли Протасевич по своей воле.

Правление SIA Rīgas centrāltirgus - председатель Артис Друвиниекс и член правления Каспарс Заулс - подали в отставку. Для формирования нового правления SIA Rīgas centrāltirgus будет организован открытый конкурс, а до этого временными членами правления избраны нынешний руководитель юридического отдела компании Марис Скудра и директор финансового отдела Рижской думы Улдис Ракстиньш..

В Риге и Рижском регионе восемь железнодорожных станций планируется преобразовать в пункты мобильности, где пассажиры поездов смогут пересаживаться на другой транспорт. В черте Риги планируется создать шесть пунктов мобильности - в Болдерае, Шкиротаве, Земитаны, Саркандаугаве, Даудери и Зиемельблазме, а в Рижском регионе - два пункта мобильности в Царникаве и Саулкрасты. Рядом со станциями планируется построить велопарковки, чтобы люди могли добраться до станции на велосипеде, а затем пересесть на поезд, что позволит избежать пробок в Риге.

Необычная сцена наблюдалась в четверг, 3 июня, на улице А. Деглава, когда из трейлера выкатился автомобиль Porsche. Исторический Porsche 1974 года везли на прицепе, чтобы тот занял свое место в коллекции автовладельца после реставрации. К сожалению, поездка не прошла гладко, и на улице Деглава перед кольцевой автомобиль съехал с прицепа и оказался на дороге, где тут же столкнулся с Volkswagen.

Беларусь задержала автомобиль с дипломатической почтой Литвы, МИД заявляет решительный протест в связи с нарушением положений Венской конвенции. В пятницу, 4 июня, МИД Литвы срочно вызван представитель белорусского посольства  и ему вручена нота протеста. Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны.

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича. Путин также отверг предположения о том, что к инциденту причастны российские спецслужбы. По его словам, он вообще ничего не знает об этом инциденте.

Европейский союз закрыл небо для Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair. "Учитывая ситуацию в Беларуси, Совет (Европейского Союза) сегодня решил ужесточить действующие ограничительные меры и ввести запрет на пролет через воздушное пространство ЕС и доступ в аэропорты ЕС всем белорусским авиаперевозчикам", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении ЕС.

ФРГ закрыла свое воздушное пространство для компаний из России. Запрет введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей, пояснили в министерстве транспорта Германии.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19, скончались десять человек. Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 230,7 до 219,2 случая. За последние сутки проведено 10 774 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,4%. В больницах находятся 392 пациента с Covid-19.

Со следующей недели самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде в Латвию из Финляндии, Исландии, Ватикана, Мальты и Румынии. Изоляцию снова нужно соблюдать при въезде из Великобритании. Также список безопасных стран пополнили Польша, Монако и Сан-Марино. Порог самоизоляции в Латвии в настоящее время установлен на уровне 50 случаев на 100 000 жителей. В Великобритании этот показатель вырос и составляет сейчас 64,4 случая Covid-19 на 100 000 населения.

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