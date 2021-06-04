Главное за 4 июня ⟩ Самоизоляция из Великобритании, интервью Протасевича и отставка правления Rīgas centrāltirgus

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Нил Ушаков может быть связан с белорусским табачным олигархом. Белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало новое расследование о коррупции в режиме белорусского диктатора Александра Лукашенко. В исследовании также указывается на возможную связь бывшего мэра Риги и нынешнего депутата Европарламента Нила Ушакова с близким Лукашенко белорусским бизнесменом Алексеем Олексиным.

Белорусский государственный телеканал ОНТ в программе "Марков. Ничего личного" выпустил интервью с арестованным в Минске бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Протасевич с 23 мая находится в белорусском СИЗО. Он сообщил, что чувствует себя "прекрасно". Как именно записывали интервью, неизвестно, ведь уже пять суток к Протасевичу не допускают адвоката. Неизвестно, говорил ли Протасевич по своей воле.

Правление SIA Rīgas centrāltirgus - председатель Артис Друвиниекс и член правления Каспарс Заулс - подали в отставку. Для формирования нового правления SIA Rīgas centrāltirgus будет организован открытый конкурс, а до этого временными членами правления избраны нынешний руководитель юридического отдела компании Марис Скудра и директор финансового отдела Рижской думы Улдис Ракстиньш..

В Риге и Рижском регионе восемь железнодорожных станций планируется преобразовать в пункты мобильности, где пассажиры поездов смогут пересаживаться на другой транспорт. В черте Риги планируется создать шесть пунктов мобильности - в Болдерае, Шкиротаве, Земитаны, Саркандаугаве, Даудери и Зиемельблазме, а в Рижском регионе - два пункта мобильности в Царникаве и Саулкрасты. Рядом со станциями планируется построить велопарковки, чтобы люди могли добраться до станции на велосипеде, а затем пересесть на поезд, что позволит избежать пробок в Риге.

Необычная сцена наблюдалась в четверг, 3 июня, на улице А. Деглава, когда из трейлера выкатился автомобиль Porsche. Исторический Porsche 1974 года везли на прицепе, чтобы тот занял свое место в коллекции автовладельца после реставрации. К сожалению, поездка не прошла гладко, и на улице Деглава перед кольцевой автомобиль съехал с прицепа и оказался на дороге, где тут же столкнулся с Volkswagen.

Беларусь задержала автомобиль с дипломатической почтой Литвы, МИД заявляет решительный протест в связи с нарушением положений Венской конвенции. В пятницу, 4 июня, МИД Литвы срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста. Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны.

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича. Путин также отверг предположения о том, что к инциденту причастны российские спецслужбы. По его словам, он вообще ничего не знает об этом инциденте.