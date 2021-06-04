"У нас обманным путем украли трехкомнатную квартиру": семья пенсионерки потеряла жилье

В квартире проживали два домохозяйства - Лаума Эльза с мужем и их сын Игорь с женой Мариной. В свое время с документами на квартиру разбиралась непосредственно невестка, которая зарегистрировала трехкомнатную квартиру на свое имя.

Очень скоро 21-летний брак сына распался. Суд постановил отдать его бывшей жене 3/8 квартиры, а сыну Лаумы оставить 5/8. Невестка задолжала, и ее доля в квартире была выставлена ​​на аукцион. Ее купил человек по имени Рет, который снимал часть квартиры.

"Мы приехали домой и увидели в квартире незнакомых людей. Они спросили, кто мы такие, мы спросили у них то же самое. Оказывается, Рет сдал квартиру и сказал им, что они могут использовать всю жилплощадь. А что не нравится - можно выкинуть. Мы вызвали полицию, но нам сказали, что здесь ничего нельзя сделать", - рассказала Лаума Эльза.

Лишь с большим опозданием женщина узнала, что новый совладелец подал в суд на ее семью и указал, что он не может жить с ними в одной квартире, поэтому ее надо продать. Суд в Салдусе проходил без ведома семьи Эльзы, они не получали никаких уведомлений о необходимости явки и дачи объяснений.

Рет отяготил квартиру и закрепил реальное обременение в пользу некой женщины. Таким образом существенно снизилась стоимость квартиры. Оценщик указал, что тогда трехкомнатную квартиру можно было продать за 11 500 евро, хотя кадастровая стоимость выше в два раза - 23 000 евро.

По словам Эльзы, теоретически за трехкомнатную квартиру она получила менее шести тысяч евро.

"Нам все еще приходилось оплачивать судебные издержки и работу судебного пристава. У нас мошенническим путем отобрали трехкомнатную квартиру, и нам еще пришлось платить за эти мошеннические схемы. Почему полиция не возбудила никаких дел? Почему прокуратура отказывает возбудить дело?" - возмущается она.

Семья использовала все предусмотренные законом возможности. Она обжаловала решения, писала заявления в полицию, Генпрокуратуру, но осталась неуслышанной и без квартиры. Эльза считает, что стала жертвой хорошо спланированного плана.

Адвокат Янис Лапса, давая общий комментарий, говорит, что совместное владение - не лучший вид собственности. В каждом случае надо стараться получить все имущество целиком. Государство предоставляет бесплатную возможность следить за состоянием вашей собственности. Это можно сделать на сайте www.zemesgramata.lv.

Лучше не жалеть средств и привлечь к разрешению дела присяжного адвоката. Эльза не теряет надежды на справедливое решение ситуации.