Владимир Путин подписал "закон против ФБК"

В этом выпуске:

Евросоюз утвердил санкции против Минска. С нуля часов 5 июня самолетам госкомпаний Беларуси запрещено летать над странами ЕС и приземляться в их аэропортах.

Светлана Тихановская назвала интервью Романа Протасевича каналу ОНТ "результатом пыток". А бывший сотрудник белорусской милиции рассказал нашему каналу, как журналиста могли готовить к этой беседе.

Владимир Путин подписал закон о временном запрете избираться в органы власти членам и работникам экстремистских организаций, который СМИ называют законом против ФБК.

Власти Грузии вводят систему поощрений для граждан, которые сделают прививку от ковида. В Японии, которая переживает четвертую волну вируса, могут отменить Олимпийские игры.

Владимир Путин подписал закон о временном запрете избираться в органы власти членам и работникам экстремистских организаций

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете избираться причастным к деятельности организации, которую признали в России экстремистской или террористической. Документ опубликован на портале правовой информации.

Руководители таких организаций не смогут в течение пяти лет принимать участие в выборах всех уровней, а сотрудники – в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации. Кроме того, участвовать в выборах не смогут те, кто предоставлял организациям, признанным экстремистскими, финансовую, консультативную или другую помощь. Донорам также будет запрещено баллотироваться в течение трех лет.

Причастными к экстремистской организации будут считаться в том числе лица, которые высказывали поддержку организации в интернете.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму 4 июня - ровно месяц назад, а за четыре дня до этого Росфинмониторинг включил штабы оппозиционного политика Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов. Это решение было принято до того, как решение по ним вынес суд. Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального до решения суда, после чего штабы закрылись.

В суде находится иск прокуратуры о признании экстремистскими организаций, связанных с политиком, а именно Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан, а также штабов политика.

Глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг рассказал Настоящему Времени о том, как его партия готовится к выборам, как власти пытаются убрать своих политических конкурентов, и о новых законах об "иностранных агентах" и экстремистских организациях.

Все подробности - в новом выпуске!