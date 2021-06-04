Владимир Путин подписал "закон против ФБК"
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Владимир Путин подписал закон о временном запрете избираться в органы власти членам и работникам экстремистских организаций
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете избираться причастным к деятельности организации, которую признали в России экстремистской или террористической. Документ опубликован на портале правовой информации.
Руководители таких организаций не смогут в течение пяти лет принимать участие в выборах всех уровней, а сотрудники – в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации. Кроме того, участвовать в выборах не смогут те, кто предоставлял организациям, признанным экстремистскими, финансовую, консультативную или другую помощь. Донорам также будет запрещено баллотироваться в течение трех лет.
Причастными к экстремистской организации будут считаться в том числе лица, которые высказывали поддержку организации в интернете.
Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму 4 июня - ровно месяц назад, а за четыре дня до этого Росфинмониторинг включил штабы оппозиционного политика Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов. Это решение было принято до того, как решение по ним вынес суд. Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального до решения суда, после чего штабы закрылись.
В суде находится иск прокуратуры о признании экстремистскими организаций, связанных с политиком, а именно Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан, а также штабов политика.
Глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг рассказал Настоящему Времени о том, как его партия готовится к выборам, как власти пытаются убрать своих политических конкурентов, и о новых законах об "иностранных агентах" и экстремистских организациях.
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