Процесс вакцинации от Covid-19 завершили 17,7% жителей Латвии

К 4 июня, включая первую дозу вакцины от Covid-19, в Латвии привиты 498 972 человека, а 334 086 человек завершили процесс вакцинации. Завершившими процесс вакцинации считаются люди, получившие обе дозы вакцин производства AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, а также Moderna. В свою очередь для Johnson & Johnson требуется только одна доза вакцины. Иммунитет к вирусу Covid-19 вырабатывается в разное время после получения разных вакцин.

Между тем, согласно данным, предоставленным министерствами здравоохранения обеих соседних стран, к 3 июня в Эстонии и Литве процесс вакцинации от Covid-19 завершили 283 372 и 658 780 человек соответственно.

По данным ЦСУ, на начало апреля 2021 года в Латвии проживало 1887600 жителей, то есть 26,43% населения получили первую вакцину от Covid-19, а 17,70% завершили процесс вакцинации.

Всего до пятницы включительно в Латвии было использовано 833 058 доз вакцин от Covid-19.

В прошедшие сутки уровень вакцинации в Латвии оставался примерно таким же, как и в предыдущие дни этой недели, но был ниже, чем в пятницу прошлой недели, а именно 4 июня было привито 16 085 человек. Для сравнения: 3 июня было привито 20 125 человек, 2 июня - 21 049 человек, 1 июня - 20 684 человека, 31 мая - 12 975 человек, а в пятницу 28 мая - 24 189 человек.

В пятницу, 4 июня, 3955 человек получили первую дозу вакцин от Covid-19, 10 528 человек получили вторую дозу, а 1602 человека были привиты вакциной "J&J", для которой требуется только одна доза.

В пятницу прививку от Covid-19 можно было получить в 387 медицинских учреждений. Самыми активными были медики в Veselības centru apvienība, Veselības centrs 4 и Dzelzceļa veselības centrs, которые привили 1866, 1517 и 668 человек соответственно.

Из всех, кто получил в пятницу прививку от Covid-19, большинство составили люди, не принадлежащие ни к одной из приоритетных групп вакцинации.

В пятницу в Латвии было использовано 2461 первая доза вакцины Pfizer/BioNTech и 6766 вторых доз этой вакцины, 1483 первые дозы вакцины Moderna и 2623 вторых доз этой вакцины, 11 первых доз вакцины AstraZeneca и 1139 вторых доз этой вакцины, а также 1602 дозы вакцины J&J, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.