За сутки выявлено 256 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 209,4

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 219,2 до 209,4 случая.

За последние сутки проведено 9367 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,7%.