За сутки выявлено 256 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 209,4
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 256 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 256 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 219,2 до 209,4 случая.
За последние сутки проведено 9367 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,7%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 134 677 человек, скончались 2407 больных.