Сб, 5.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

За сутки выявлено 256 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 209,4

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 256 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

  • два человека - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 219,2 до 209,4 случая.

За последние сутки проведено 9367 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,7%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 134 677 человек, скончались 2407 больных.

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