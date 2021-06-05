За сутки в авариях погибли два человека

В пятницу на улице Маскавас в Риге водитель автомобиля BMW сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

В субботу утром в Резекненском крае на трассе Резекне-Дагда водитель BMW съехала с дороги. В результате аварии погибла пассажирка машины, еще один человек с травмами был доставлен в больницу.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 27 человек.