За сутки в авариях погибли два человека
За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В пятницу на улице Маскавас в Риге водитель автомобиля BMW сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
В субботу утром в Резекненском крае на трассе Резекне-Дагда водитель BMW съехала с дороги. В результате аварии погибла пассажирка машины, еще один человек с травмами был доставлен в больницу.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 27 человек.
Полицией было принято 517 решений об административных правонарушениях, в том числе 206 - за превышение скорости, десять - за вождение в нетрезвом виде и три - за агрессивное вождение.