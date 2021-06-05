В Литве коронавирусом заразились еще 334 человека, в Эстонии - 63

Литва

В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 было подтверждено у 334 человек, скончались четыре человека, сообщил в субботу Департамент статистики.

Вакцинированы от Covid-19 в Литве 1 095 264 человек, в том числе у 658 683 человек процесс вакцинации завершен.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3972 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 63, то есть 1,6 процента. Скончались два человека - 48 летний мужчина и 83-летний мужчина.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа (32, в том числе 18 в Таллинне)

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 118,9 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 2,8 процента.