В Литве коронавирусом заразились еще 334 человека, в Эстонии - 63
В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 было подтверждено у 334 человек, скончались четыре человека. В Эстонии - 63 новых случая и две смерти.
В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 было подтверждено у 334 человек, скончались четыре человека. В Эстонии - 63 новых случая и две смерти.
Литва
В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 было подтверждено у 334 человек, скончались четыре человека, сообщил в субботу Департамент статистики.
Вакцинированы от Covid-19 в Литве 1 095 264 человек, в том числе у 658 683 человек процесс вакцинации завершен.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3972 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 63, то есть 1,6 процента. Скончались два человека - 48 летний мужчина и 83-летний мужчина.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа (32, в том числе 18 в Таллинне)
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 118,9 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 2,8 процента.
За сутки в больницах открыто 6 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 100 пациентам. Средний возраст госпитализированных 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 77.