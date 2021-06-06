Звездные страсти ⟩ Мирослава Карпович ждет ребенка от Павла Прилучного, а Моргенштерн госпитализирован

Мирослава Карпович беременна

Последнее время в Сети все чаще стала появляться информация о том, что возлюбленная Павла Прилучного беременна. В комментариях подписчики строят все больше предположений. Актриса все-таки решила прокомментировать свое возможное интересное положение.

Мирослава уже привыкла к тому, что о ней пишут много неправды. Ее это не расстраивает. По словам актрисы, сохранять душевное спокойствие ей помогает внутренняя закалка. Сейчас для Карпович важно лишь то, как к ней относятся ее родные и близкие.

"Если журналистам это приносит доход, дай Бог им здоровья, богатого жениха и всякого прочего. А я читаю, удивляюсь, но мои нервы, скажу так, не дрожат", - цитирует актрису Popcake.tv.

Моргенштерна госпитализировали

В пятницу, 4 июня, стало известно, что суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде запрещенных веществ в своей музыке. После этого артист показал в соцсетях кадры, на которых он лежит в больнице.

Выяснилось, что рэпер и правда был госпитализирован после жутких болей в правом боку. Медики провели полное обследование организма Моргенштерна и обнаружили у него проблемы с почками.

"Камень в почке подтвердился. Так что теперь официально камни не только на мне, но и во мне. Всем здоровья, а утром - мяса!" - написал о своем состоянии Моргенштерн.

СМИ пишут, что артисту, скорее всего, понадобится срочная операция. Судя по иронии, Моргенштерн чувствует себя не так уже и плохо. На "Премию Муз-ТВ" артист приехал в инвалидном кресле.

На церемонии он устроил скандал после того, как певцом года стал Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Моргенштерн, услышав имя победителя, вскочил с инвалидной коляски и поднялся на сцену.

"Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", - обратился он к Дмитрию Нагиеву.

Нагиев объяснил, что "мы не на сельской дискотеке. Зрительские голоса долго подсчитывались". Рэпер начал перебивать ведущих. Он потребовал вывести на экраны результаты зрительского голосования. В ситуацию попыталась вмешаться Собчак, предложив Моргенштерну пройти тест на наркотики.

Александр Ревва с тарелкой в руках отметил, что он в шоке.

"Да подавись ты своей тарелкой!" - крикнул ему Моргенштерн.

В завершение он сказал: "Победа - это не тарелка. Победа - это то, что на сегодняшней премии запомнят меня".