От романа с принцессой до избиения таксиста: чем за пределами поля запомнился завершивший карьеру Бендтнер

Встречался с датской принцессой

Одной из самых известных девушек Никласа Бендтнера была член королевской семьи Дании, баронесса Каролин Луэль-Брокдорфф. До того, как связать свою жизнь с футболистом, баронесса была замужем за племянником известного писателя Яна Флеминга. В начале 2011 года она родила от выступавшего за "Арсенал" Бендтнера сына, однако заботливым семьянином он так и не стал - футболист бросил Каролин всего через семь недель после рождения ребёнка.

После этого романа к спортсмену "прилипло" прозвище Лорд.

Избил таксиста

Осенью 2018-го года Бендтнер, выступавший тогда за норвежский "Русенборг", приехал на родину в Копенгаген, где повздорил с водителем такси, отказавшись платить за поездку. В результате завязалась ссора, в ходе которой футболист ударил таксиста в лицо, сломав ему челюсть.

Бендтнер был приговорен к 50 суткам домашнего ареста. В Instagram он при этом опубликовал фотографию своей ноги с датчиком слежения на ней.

"Конечно, я бы хотел, чтобы этого не случилось. Как со мной, так и с водителем такси, который впоследствии потерял свою работу. Как бы водитель себя ни вёл, что бы он ни говорил, это не то, чего я хотел для него. Безусловно, было много других и лучших способов разрешить наш конфликт", - прокомментировал он произошедшее.

Назвал Венгера дрочилой и мудаком

Перед началом сезона 2013/14 Никлас Бендтнер вернулся в "Арсенал" и подыскивал новый клуб. Серьёзную сумму за него предлагал "Кристал Пэлас", однако главный тренер "Арсенала" Венгер отказался отпускать его туда.

О своей реакции на это Бендтнер рассказал в книге "Both Sides" ("Обе стороны"):

"Венгер позвонил и сразу перешел к делу: "Ты никуда не переходишь. Мы хотели взять нападающего, но не получилось. Так что ты будешь на подмене, это твоя работа на следующий сезон". Я вешаю трубку, смотрю на своего агента Тома Брукса, он пожимает плечами. Затем перезваниваю Венгеру и говорю много ужасных, неуважительных слов - таких, как "мудак" и "дрочила".

Прорекламировал букмекера, сняв трусы

Инцидент произошёл во время чемпионата Европы по футболу 2012 года. Во время встречи Дании и Португалии Бендтнер отметился голом, и во время празднования приспустил игровые трусы - под ними показались другие, с надписью Paddy Power.

Вероятно, британская букмекерская контора Paddy Power заплатила футболисту значительную сумму, так как подобная реклама, естественно, запрещена. Датскому форварду это обошлось в итоге в одноматчевую дисквалификацию и штраф в размере 80 тысяч фунтов.

Поменял номер в честь размера зарплаты

В 2009 году главный тренер "Арсенала" поднял зарплату Бендтнера до 52 тысяч фунтов, что по тем временам было значительной суммой. После этого футболист сменил свой игровой номер - с 26 на 52. "Это особенная цифра лично для меня", - рассказал он тогда, пообещав возместить расходы болельщикам, купившим его футболку со старым номером.

BREAKING: Arsenal have decided to retire the No. 52 shirt in respect of departing legend Nicklas Bendtner!! pic.twitter.com/nrLbG4MBXI — ItzFat1 (@itz_fat1) July 29, 2014

Оплатил силиконовую грудь бывшей подружке

И об этой истории футболист рассказал в книге "Both Sides", приводим цитату:

"Одна из моих бывших девушек вдруг пришла обратно и сказала, что беременна от меня. Сказала, что разберётся с этим, но что я должен "заплатить по счетам". "И что это значит?" - спросил я. Она ответила: "Это значит, что ты должен оплатить мне пару новых сисек. Я хочу вернуть им форму". В итоге я оплатил её визит к пластическому хирургу".