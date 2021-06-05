В Валмиере женщина осознанно пришла голосовать с просроченным паспортом

Женщина знала о том, что срок действия документа закончился, однако несмотря на это хотела сделать свой политический выбор. Сделать ей это не позволили.

По наблюдениям работников участка, в субботу голосовать больше идут люди в возрасте.

На нескольких избирательных участках Валмиеры, где агентство LETA провело опрос работников избирательных комиссий, активность избирателей до обеда оценивалась как более низкая, чем на выборах в другие годы.

В Валмиерской Паргауской государственной гимназии LETA выяснило, что поток избирателей довольно равномерен, люди идут как семьями, так и по одному, но больших очередей не образуется.

Работники участка в Валмиерском культурном центре признали, что ожидали большей активности избирателей, однако выразили надежду, что во второй половине дня она вырастет.

На этом участке один избиратель только у регистратуры понял, что все-таки не может голосовать на соответственной территории.

Довольно пассивная активность избирателей наблюдалась и на участке в Валмиерской 5-й средней школе. И на этом участке один избиратель только во время подачи паспорта на регистрацию понял, что закончил срок его действия.

В свою очередь некоторые люди в возрасте признались, что специально шли перед выборами за новыми паспортами, чтобы сделать свой выбор.

До сих пор ни в одном из посещенных агентством LETA участков ни одному человеку не сделали замечаний по поводу маски для лица или несоблюдения дистанции.

Напомним, сегодня в Латвии проходят выборы самоуправлений, в ходе которых граждане страны изберут местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.

На выборах жители латвийских регионов изберут в местные органы власти 664 депутата.

Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00. Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. Также выборы не состоятся в Резекненском крае, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.

Так как выборы проводятся в условиях пандемии "Covid-19", на участках избиратели должны соблюдать меры безопасности - придерживаться дистанции два метра, дезинфицировать руки, носить маски, также рекомендуется пользоваться собственной авторучкой. Если у избирателя их не будет, он сможет получить одноразовую маску и авторучку на участке.